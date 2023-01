La realidad zombi de la serie The Last of Us no es tan descabellada, alerta prestigioso científico

Si has estado viendo la nueva serie de zombis The Last of Us , es posible que hayas pensado que estabas a salvo sabiendo que todo era ficticio.

La serie sigue al contrabandista Joel mientras acompaña a la adolescente Ellie a través de Boston, Massachusetts, mientras un hongo se propaga por todo el mundo y convierte a las víctimas en zombis.

Este parásito en realidad se basa en un grupo REAL de hongos que crecen dentro del cuerpo de su huésped después de la infección y pueden controlar su comportamiento.

De manera preocupante, los expertos han considerado que la idea de que un hongo similar evolucione para poder infectar a los humanos no es "demasiado descabellada".





Uno de estos hongos es el Entomophthora Muscae, que infecta a las moscas domésticas hembra y utiliza el cuerpo de su victima para atraer a los machos para aparearse.

Apenas el año pasado, se reveló que cuanto más tiempo pase muerta, más atractiva es para la mosca macho.

E. Muscae primero penetra a través de la piel de la mosca doméstica antes de crecer a través del cuerpo, infectando su sistema nervioso.

Después de aproximadamente una semana de digerir sus entrañas, el hongo obliga a la mosca a ascender a un punto alto y extender sus alas antes de morir.

A continuación, el hongo desarrolla una serie de tallos de tamaño micro sobre el cadáver, cada uno de los cuales es un cañón presurizado de líquido con una espora que puede ser expulsada hacia el exterior.

También libera una firma química que actúa como feromonas para atraer a los machos desprevenidos para que vengan y se apareen con el cadáver de la hembra infectada.

Los machos disparan los cañones y terminan cubiertos por un chorro de esporas infecciosas que, eventualmente, también lo convertirán en una mosca doméstica zombi.

Esto asegura que las esporas de hongos se dispersen lo más posible para que el espantoso proceso vuelva a ocurrir en otra mosca.

El Dr. Henrik de Fine Licht, profesor de la Universidad de Copenhague y autor del estudio, ha estado viendo 'The Last of Us'.

La idea no es descabellada que una enfermedad fúngica "salte" de una especie a otra, insectos en este caso, a los humanos, dijo el científico a la publicación.

"Muchas, si no la mayoría de las enfermedades nuevas, probablemente provienen de organismos patógenos que se desplazan de otras especies, por lo que la idea es convincente".

Pero si bien es posible que una enfermedad se transmita de no humano a humano, es probable que lleve millones de años de evolución, esa es la parte tranquilizadora por ahora.

El Dr. de Fine Licht le dijo a MailOnline: 'Todos los hongos que manipulan el comportamiento como Entomophthora muscae que causan "moscas zombis" o las especies de Ophiocordyceps que causan "hormigas zombis" son muy específicos del huésped.

“Es decir, naturalmente solo infectan a una o muy pocas especies de insectos huéspedes relacionados.

"Su capacidad para manipular el comportamiento de su huésped ha evolucionado y se ha afinado durante millones de años de coevolución con sus respectivos insectos huéspedes, por lo que la posibilidad de que estos hongos puedan de repente no solo infectar algo tan diferente de un insecto como un ser humano , y luego también mantener la capacidad de manipular el comportamiento es literalmente inexistente.'

El estudiante de doctorado Sam Edwards, que trabaja con el Dr. de Fine Licht, notó similitudes entre E. muscae y los hongos ficticios en 'The Last of Us', a través de la forma en que una anciana reaccionó a la infección.

Le dijo a MailOnline: 'Cuando vemos a la anciana retorciéndose en el fondo de su silla, lo hace alrededor del atardecer, que es cuando ocurre la manipulación en E. muscae .

"Además, las extrañas protuberancias que tiene la anciana en la boca cuando se 'alimenta' de sus parientes: E. muscae sale de la boca de las moscas después de la manipulación, no para alimentarse, sino para fortalecer su agarre en la pared donde murió".

Los co-creadores de 'The Last of Us', Neil Druckmann y Craig Mazin, dijeron que su hongo en realidad se basa específicamente en Cordyceps., que infecta a las hormigas carpinteras.

Cordyceps es un concepto fascinante, y es absolutamente real. Queríamos impulsar eso un poco más, dijeron los creadores de la popular serie.

"Queríamos darnos tanta realidad como pudiéramos porque cuanto más real es, más nos conectamos con los personajes que están en ese espacio jugando".

Cordyceps obliga a las hormigas infectadas a caminar hasta la parte superior de una planta y sujetar sus mandíbulas sobre la planta con un "agarre mortal" que la atrapará allí hasta que muera.

Luego, el hongo brota tallos en forma de antenas a través del exoesqueleto de su víctima, que disparan esporas al suelo, lo que le permite infectar a tantos insectos como sea posible.

En la versión de videojuego de 'The Last of Us', en la que se basa la serie de televisión, los personajes usaban máscaras de gas debido a la presencia de esporas de hongos en el aire.

Estos emanan de los muertos y pueden infectar a cualquiera que los respire.

Sin embargo, Druckmann y Mazin le dijeron a Collider que eliminaron intencionalmente este aspecto de la serie para evitar obstruir los rostros de los actores.

En su lugar, dieron toques espantosos a los humanos infectados que pueden usar para infectar a otros, así como con su mordedura.

El Sr. Edwards dijo que era una "lástima" que esto fuera eliminado.

Fuente Daily Mail

21 de Enero 2022