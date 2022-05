La resistencia en Ucrania esta golpeando duramente a los invasores rusos

Casi tres meses después de que Rusia escandalizara al mundo con su sangrienta invasión a Ucrania, sus fuerzas están estancadas, la OTAN se fortalece como nunca antes y busca ampliarse y Ucrania se ve animada por su victoria en un concurso musical paneuropeo enormemente popular. Mientras tanto, los militares occidentales dicen que la campaña de Rusia en el este de Ucrania ha perdido impulso. El ejército ucraniano dice que está conteniendo las ofensivas rusas en esa zona.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el 15 de mayo que la guerra de Rusia en Ucrania no está yendo como el Kremlin había planeado. “Rusia no pudo tomar Kiev. Se están retirando de los alrededores de Kharkiv, su principal ofensiva en Donbas se ha estancado. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos”, dijo Stoltenberg.

Finlandia anunció que solicitará su ingreso en la OTAN, mientras los principales diplomáticos de la alianza militar occidental, entre ellos el secretario de Estado Antony Blinken, se reunían el domingo en Berlín para hablar de la guerra en Ucrania. Por su parte, el partido gobernante de Suecia tenía previsto anunciar su posición sobre su solicitud de ingreso en la OTAN el domingo más tarde.

El hecho de que las dos naciones nórdicas no alineadas formen parte de la alianza supondría una afrenta para el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha citado la expansión de la OTAN en Europa del Este tras la Guerra Fría como una amenaza para Rusia. La OTAN afirma que es una alianza puramente defensiva.

El Estado Mayor dijo que Rusia también había perdido 1.220 tanques, 2.958 vehículos blindados de combate, 555 piezas de artillería, 195 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 89 misiles tierra-aire, 164 helicópteros, 200 aviones, 416 drones y 13 barcos.

Ucrania aseguró el domingo que estaba conteniendo las ofensivas rusas en el este del país. Funcionarios militares occidentales opinaron que la campaña militar que Moscú lanzó allí después de que sus fuerzas no lograron tomar Kiev, la capital de Ucrania, se había ralentizado a paso de tortuga.

“La brutal invasión (de) Rusia está perdiendo impulso”, declaró el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana. “Sabemos que con la valentía del pueblo y el ejército ucranianos, y con nuestra ayuda, Ucrania puede ganar esta guerra”.

La ofensiva rusa en el Donbás ha perdido impulso y se ha retrasado de forma significativa”, dijo el Ministerio en Twitter. Las fuerzas sufren “una baja moral y una efectividad de combate reducida”.

“En las condiciones actuales, es improbable que Rusia acelere de manera drástica su ritmo de avance en los próximos 30 días”, informó el Ministerio.

La ofensiva de Donbas de Rusia ha perdido impulso y es poco probable que acelere su ritmo en los próximos 30 días, dijo el ministerio. A pesar de los avances menores al principio, Rusia no logró ganancias territoriales sustanciales durante el último mes y sufrió grandes pérdidas, con un retraso significativo, según el ministerio.

Además de la continua baja moral y la reducción de la eficacia del combate, los problemas seguirán creciendo en medio de la pérdida de habilitadores críticos, como equipos de puente y drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, dijo el ministerio.

Mientras tanto, Ucrania celebró una victoria no militar, pero que levantó la moral nacional durante el festival musical de Eurovisión.

El conjunto folk-rap ucraniano Kalush Orchestra ganó el popular certamen con su canción “Stefania”, que se ha convertido en un himno popular entre los ucranianos durante la guerra. Los votos de los telespectadores en toda Europa consolidaron la victoria.

Después de que su país ganara Eurovisión, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, prometió que su nación reclamaría el honor habitual del ganador de organizar la próxima competencia anual. “Paso a paso, estamos obligando a los ocupantes a abandonar la tierra ucraniana”, afirmó Zelenski.

Las palabras optimistas del presidente siguieron además a la retirada de las tropas rusas de Járkiv, la segunda ciudad más grande del país, tras semanas de bombardeos. Las fuerzas de Moscú seguían inmersas en una enconada batalla por el corazón industrial en el este del país, la región de Donbás.

