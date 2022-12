La senadora federal por Arizona, Kyrsten Sinema, dijo el viernes que había cambiado su afiliación política a independiente, abandonando el Partido Demócrata pocos días después de que éste ganara una carrera por el Senado de Estados Unidos en Georgia para asegurarse 51 escaños en la cámara.

"Me he unido al creciente número de arizonianos que rechazan la política partidista declarando mi independencia del sistema partidista roto de Washington. Me he registrado como independiente de Arizona", dijo en un artículo de opinión para el medio local Arizona Central.

Sinema, en otra entrevista con Politico publicada el viernes, dijo que no se uniría al Partido Republicano. Si eso se mantiene, los demócratas aún podrían mantener un mayor control en la cámara estrechamente dividida.

Los demócratas habían mantenido el Senado al 50%, con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. La victoria del senador Raphael Warnock en la segunda vuelta electoral del martes en Georgia les había otorgado su escaño número 51.

Otros dos senadores actuales —Bernie Sanders, de Vermont, y Angus King, de Maine— están registrados como independientes, pero generalmente unen fuerzas con los demócratas.

Sinema dijo el viernes que su cambio se produjo cuando un número creciente de personas en su estado occidental de EEUU también se declaraban políticamente independientes, rechazando tanto la etiqueta política republicana como la demócrata.

"Como muchos arizonianos, nunca he encajado perfectamente en ninguno de los dos partidos nacionales", escribió.

Fuente Agencias

10 de Diciembre 2022