Literalmente comenzó a disparar en toda la sala de descanso y vi a varias personas caer al suelo

La víctima más joven del pistolero de Walmart era un niño de 16 años que debía comenzar el turno de noche el martes cuando fue asesinado a tiros junto con cinco de sus colegas.

Andre Bing, de 31 años, se suicidó después de dispararle a diez de sus colegas, seis de ellos fatalmente, en la tienda en Chesapeake, Virginia.

Sus víctimas incluyen a Lorenzo Gamble, Brian Pendleton, Kellie Pyle, Randall Blevins y Tyneka Johnson, y el niño anónimo de 16 años.

Cuatro personas que recibieron disparos sobrevivieron al ataque y permanecen hoy en el hospital. Entre ellos se encuentra Blake Williams, de 23 años, cuya familia dice que se aferra a la vida.

Las autoridades de Chesapeake difundieron este viernes un mensaje titulado "nota de muerte" que dijeron haber hallado en el teléfono de Bing.

"Lo siento, Dios, te he fallado, esto no fue culpa tuya sino mía", decía el atacante. "Fui acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de sabiduría. Fui igual de culpable y le fallé a mi equipo de gestión y a todos los que alguna vez me amaron al convencerlos de que yo era normal".

Bing se disculpó por sus acciones. "Lo siento por todos, pero no planeé esto. Prometo que las cosas simplemente cayeron en su lugar como si Satanás me dirigiera. Desearía haber podido salvar a todos de mí mismo", dijo. "Que Dios me perdone por lo que voy a hacer".

Altos funcionarios del municipio de Chesapeake afirmaron el viernes que Bing había comprado legalmente la pistola de 9 mm utilizada en el tiroteo el mismo día del ataque.

El gerente de Walmart mató a tiros a seis personas en un local en Estados Unidos repleto de compradores por Acción de Gracias, y luego se suicidó, dijeron autoridades el miércoles, en el segundo tiroteo masivo en el país en cuatro días.

El pistolero tenía un manifiesto en su teléfono, en el que revelaba cómo estaba molesto por un cambio en su situación laboral.

La policía reveló que el manifiesto mortal del pistolero Andre Bing, que aún no se ha hecho público, contenía afirmaciones de que sus compañeros de trabajo en el supercentro en Sam's Circuit, Chesapeake, lo estaban acosando.

Otras cuatro personas permanecían hospitalizadas en condición desconocida luego del tiroteo ocurrido el martes por la noche en la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia (este), dijo el jefe de policía, Mark Solesky.



En rueda de prensa, Solesky dijo que se creía que el hombre armado había muerto de una "herida de bala autoinfligida" y que el motivo del ataque no se sabía aún.

Las autoridades de la ciudad identificaron al pistolero como Andre Bing, de 31 años y residente de Chesapeake, y dijeron que estaba armado con una pistola y varios cargadores.

Walmart, el mayor minorista de Estados Unidos, confirmó que Bing era un jefe del turno de la noche, empleado en la compañía desde 2010.

Briana Tyler, una empleada de Walmart que sobrevivió al ataque, describió escenas de terror cuando el atacante entró en una sala de descanso del personal y abrió fuego.

"No estaba apuntando a nadie específicamente", dijo Tyler a la cadena ABC. "Literalmente comenzó a disparar en toda la sala de descanso y vi a varias personas caer al suelo".

La empleada contó que el hombre armado la miró directamente y disparó, pero falló por apenas unos centímetros. "No dijo una palabra, no dijo nada en absoluto", señaló Tyler.

La matanza tiene lugar dos días antes del Día de Acción de Gracias, la fiesta familiar estadounidense por excelencia que se celebra este jueves, y después de un tiroteo el fin de semana en un club LGBTQ en Colorado que dejó cinco muertos.

También fue el segundo tiroteo masivo en el estado de Virginia este mes: tres estudiantes de la Universidad de Virginia que jugaban en su equipo de fútbol fueron asesinados el 13 de noviembre por un compañero de clase.

El presidente Joe Biden condenó lo ocurrido y pidió leyes de control de armas más estrictas. "Debido a otro acto de violencia horrible y sin sentido, ahora habrá aún más mesas en todo el país que tendrán sillas vacías este Día de Acción de Gracias", dijo en un comunicado.

El martes, las primeras llamadas de emergencia se realizaron poco después de las 22H00 (03H00 GMT del miércoles) mientras la tienda aún estaba abierta. Chesapeake está a unos 240 kilómetros al sureste de la capital estadounidense, Washington.

Los oficiales ingresaron poco después, dijo Solesky.

El atacante y dos víctimas fueron encontrados muertos en la sala de descanso, mientras que otro cuerpo fue hallado al frente de la tienda. Tres personas fallecieron más tarde en el hospital.

Terri Brown, quien estaba en Walmart pero se fue justo antes del tiroteo, dijo que la tienda estaba repleta de compradores.

"Estaba extremadamente lleno", dijo Brown a 13NewsNow, una estación local afiliada a ABC. "Todas las cajas estaban muy ocupadas (y) había largas colas en las de autoservicio".

En el estacionamiento de la tienda el miércoles, flores y pequeñas velas eléctricas blancas en honor a las víctimas fueron colocadas debajo de la cinta de la escena del crimen. Globos blancos, azules y dorados atados a un árbol se movían con el viento.

"Podría haber sido yo", dijo Edna Dunham, residente de Chesapeake, en declaraciones a CBS News.

Tyler, la empleada de Walmart, le dijo a ABC que el gerente en cuestión tenía reputación de tener un carácter difícil.

"Siempre pasaba algo con él" o "tenía un problema con alguien", dijo, pero aún así señaló: "Nunca hubiera pensado que haría algo así".

Fuente AFP



24 de Noviembre 2022