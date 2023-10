LO ÚLTIMO: Me niego a guardar silencio': Biden confirma que Hamás decapitó a niños israelíes

El presidente estadounidense Joe Biden pronuncia un duro discurso contra Hamas ante líderes judíos en la Casa Blanca, diciendo que su administración ha intensificado sus esfuerzos para proteger a la comunidad judía en Estados Unidos y condenando a quienes defienden o restan importancia a las atrocidades de Hamás.

Describe lo que ocurrió en el sur de Israel como “no sólo terror sino pura maldad, pura maldad” y detallo como vio las fotos de ninoss decapitados por Hamas.

"Este ataque fue una campaña de pura crueldad, no sólo de odio, sino de crueldad, contra el pueblo judío", añade, calificándolo como el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto.

“El silencio es complicidad”, afirma. “Me niego a guardar silencio”.

"Va más allá de rechazar el terrorismo", dice, destacando lo que la administración está haciendo para respaldar militarmente a Israel. "Les dejamos claro a los iraníes: tengan cuidado".

Biden destacó sobre los rehenes que Estados Unidos está haciendo “mucho” para llevarlos a casa.

Enfadándose y golpeando los puños, señala la importancia de luchar contra el odio.

“Por eso llevé a mis hijos, todos cuando cumplieron 14 años, uno a la vez, los subí a un avión y los llevé a Dachau. Quería que vieran que no se podía no saber lo que estaba pasando, caminando por esos puertas. Como país, no se podía dejar de entender lo que estaba pasando”.

Repite su frase de que “si no hubiera Israel, ningún judío estaría a salvo”, repitiendo varias veces que no habría “ninguna garantía”.

Duras palabras de Netanyahu, asegura que cada hombre de Hamas es hombre muerto y que serán borrados del planeta

Dejamos de lado todas las demás consideraciones, porque está en juego el destino de la nación. Trabajaremos juntos, codo con codo, por los ciudadanos de Israel y el Estado de Israel”, dijoo Netanyahu ante la televisión nacional.

“Vimos las bestias. Vimos a los bárbaros a los que nos enfrentamos. Vimos un enemigo cruel. Un enemigo peor que ISIS. Vimos niños y niñas atados y con disparos en la cabeza. Hombres y mujeres quemados vivos. Mujeres jóvenes violadas y asesinadas. Los combatientes decapitaron... En un lugar, prendieron fuego a neumáticos a su alrededor y los quemaron vivos”.

Destaco que todas las familias en Israel conocen a alguien que fue asesinado. Todos conocemos familias cuyos seres queridos fueron asesinados. Pero también cita los actos de heroísmo de quienes lucharon contra los terroristas de Hamás. “Y todos lucharemos por el hogar”, afirma.

Dice que la unidad de Israel está resonando en todo el mundo y quedó ejemplificada en el apoyo del presidente Biden.

“Estamos luchando con todas nuestras fuerzas, en todos los frentes, hemos pasado al ataque. Cada miembro de Hamás es hombre muerto”, añade.

Hamás es el Estado Islámico, dice, e Israel destruirá a Hamás tal como el mundo destruyó al Estado Islámico. “El pueblo de Israel vive y juntos venceremos”, concluye.



Junto a sus socios en el recién anunciado gabinete de guerra de Israel, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se comprometió el miércoles a destruir a Hamas, al final del quinto día de guerra contra el grupo terrorista que controla la Franja de Gaza. Cientos de terroristas de Hamás irrumpieron en el sur de Israel y llevaron a cabo un ataque devastador el sábado, matando al menos a 1.200 personas, la mayoría de las cuales eran civiles, y muchas de las cuales fueron masacradas.

"Acabaremos con esta cosa llamada Hamas", dijo Gallant en la conferencia de prensa del miércoles por la noche. “Hamás –el Estado Islámico de Gaza– será borrado de la faz de la tierra. No seguirá existiendo. No habrá ninguna situación en la que niños israelíes sean asesinados y todos nos ocupemos de nuestras cosas”.

Gallant describió el ataque de Hamás como “el peor ataque terrorista que el mundo haya visto jamás”. Y citó “niños atados y asesinatos, personas quemadas, actos bárbaros que el pueblo judío no ha sufrido desde 1945”.

No es momento para negociaciones

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Haiat, aseguró este miércoles que “no es el momento de negociar” con el grupo islamista Hamas para el rescate de las entre 100 y 150 personas que el Gobierno israelí cree que han sido secuestradas o capturadas por los milicianos palestinos.

“No es el momento de negociar. Todavía estamos en guerra. Estamos contando nuestros cuerpos. Seguimos luchando contra los terroristas en nuestro territorio”, dijo Haiat en una rueda de prensa virtual, tras ser preguntado sobre el posible envío por parte de Canadá de un equipo de expertos en rescate de rehenes.

Estados Unidos enviará un segundo Portaaviones para proteger a Israel

Un segundo portaaviones estadounidense estará disponible para mostrar su apoyo a Israel, dice la Casa Blanca, después de que un primer buque tomara posición en la región tras los ataques de Hamás.

El USS Dwight D. Eisenhower llegará pronto al Mediterráneo en una misión planificada previamente "y ciertamente será un activo disponible si es necesario", dice el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Kirby también dice que Estados Unidos está “claramente preocupado” por los ataques con cohetes de Hezbolá contra el norte de Israel.

"Hemos estado observando con preocupación algunos de los ataques con cohetes que cruzan la frontera norte de Israel desde el Líbano, que obviamente provenían de Hezbollah", dice Kirby.

Suben los muertos norteamericanos durante el ataque de Hamas

La Casa Blanca informó este miércoles que 22 estadounidenses fallecieron en los ataques terroristas de Hamas el pasado fin de semana.

De esta manera, Estados Unidos se convirtió en el país con más víctimas fatales en la ofensiva terrorista, sin contar a Israel. Le siguen Tailandia, Francia, Nepal y Argentina.

Este miércoles, el presidente estadounidense, Joe Biden, insistió en que el compromiso de Estados Unidos con Israel y la seguridad del pueblo judío es inquebrantable y afirmó que está trabajando en esta dirección.

12 de Septiembre 2023