Lo que dice Elon Musk sobre los extraterrestres

Elon Musk que no necesita presentación pero es conocido por ser uno de los hombres más inteligente y rico del planeta, admitió que no sabe si existe vida extraterrestre y, de saberlo, no podría mantenerlo en secreto, dijo en una entrevista televisada con Fox News.

En la intervención con el presentador Tucker Carlson, Musk expresó que “no hay evidencia de vida consciente” en el universo, a pesar de que la raza humana lo da por sentado. El también CEO de Twitter recalcó: “Mucha gente me pregunta: ‘¿sabes dónde están los extraterrestres?’ Y creo que si alguien supiera de extraterrestres en la Tierra, ese sería yo”.

E, incluso, mencionó que cualquier hallazgo extraterrestre lo capitalizaría en la plataforma social que adquirió: “No he visto evidencia extraterrestre. Inmediatamente lo tuitearía. Sería el mejor tuit de todos los tiempos”.

Y agregó: “’¡Encontramos uno, muchachos!’ El premio mayor con unos 8.000 millones de ‘me gusta’

Musk también lanzó una teoría, asegurando que si los extraterrestres existieran, el Gobierno de EEUU los maltrataría y accionaría un gasto militar impresionante y “justificado”. El magnate acotó que, si Norteamérica considera que son “peligrosos, entonces, la forma más rápida para obtener un aumento en el presupuesto de la Defensa, sería esta”.

El Gobierno de EEUU y los extraterrestres

En el mes de marzo, el director de AARO, el departamento del Pentágono de EEUU que busca y persigue ovnis en el mar, el aire y el espacio, Sean Kirkpatrick, reveló que naves de otros mundos podrían estar lanzando sondas más pequeñas para investigar planetas.

En un artículo que, hasta el momento permanece en revisión, elaborado por Kirkpatrick y Abraham “Avi” Loeb, titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, descubrieron varios objetos interestelares, tales como “Oumuamua” y los meteoritos “IM1” y “IM2”. Se cree que estos objetos, por su comportamiento y características físicas, no son de origen natural, por lo que pudieron haber sido creados por otra civilización o grupo extraterrestre.

En el texto titulado “Restricciones físicas en fenómenos aéreos no identificados”, Kirkpatrick y Loeb argumentan que “las coincidencias entre algunos parámetros orbitales de ‘Oumuamua’ e ‘IM2’ nos incitan a considerar la posibilidad de que un objeto interestelar artificial sea potencialmente una nave nodriza que libere pequeñas sondas durante su paso cercano a la Tierra”.

Los expertos refirieron que se trata de “una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA. Las sondas referidas son imposibles de percibir porque no reflejan la suficiente luz solar para la clase de telescopios que existen en la Tierra.

Fuentes Agencias

22 de Abril 2023