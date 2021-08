Locales impactados en Georgia por muerte de 500 ovejas a causa de un rayo

En Georgia, ubicada entre Europa y Asia, al menos 530 ovejas murieron tras ser alcanzadas la noche de este lunes por un rayo, mientras pastaban en la montaña de Didi Abouli, ubicada en la región de Samtsje-Yavajeti.

Las ovejas serán cremadas en el lugar, porque no pueden bajar un número tan grande de cadáveres que están a 3.301 metros de altura..

Tanto los locales como las autoridades han destacado que no han escuchado antes que tantas ovejas puedan morir a causa de una tormenta eléctrica.

El hombre que pastoreaba el rebaño, de 1.500 ovejas, perdió el conocimiento tras el impacto, pero no resultó herido de gravedad.

Las pérdidas superan los los 60.000 dólares.

La severidad de la tormenta y sus consecuencias ha impactado a los locales.

12 Aug 2021 - 12:37, Tbilisi, Georgia

Around 550 sheep were killed during a lightning strike on Mount Abul in the Ninotsminda region in southern Georgia on August 9. pic.twitter.com/VqKkURRO4Z