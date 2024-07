Mark Zuckerberg elogia la reacción de Donald Trump tras intento de asesinato

Mark Zuckerberg tuvo una respuesta interesante cuando se le pidió que respaldara al presidente Joe Biden o al expresidente Donald Trummp antes de las próximas elecciones presidenciales del fin de semana.

El director ejecutivo de Meta se negó a ofrecer su opinión sobre el asunto el viernes, pero elogió a Trump por sobrevivir a su intento de asesinato ampliamente visto apenas unos días antes.

Calificó el gesto del puño del republicano como "una de las cosas más rudas que ha visto en su vida" y dijo que todavía no quiere jugar un "papel importante" en las elecciones de 2024.

Ofreció la declaración a Bloomberg, mientras varias figuras influyentes en Silicon Valley comienzan a respaldar a Trump como presidente.

Entre los grandes nombres se incluyen el multimillonario Elon Musk y los capitalistas de riesgo Marc Andreessen y Ben Horowitz, junto con varios ex donantes demócratas, como el asesor de Palantir, Jacob Helberg, y el socio de Sequoia Capital, Shaun Maguire.

"Ver a Donald Trump levantarse después de recibir un disparo en la cara y levantar el puño en el aire con la bandera estadounidense es una de las cosas más rudas que he visto en mi vida", dijo Zuckerberg, de 40 años, durante una entrevista en Meta HQ en Menlo Park, California.

"En cierto modo, como estadounidense, es difícil no emocionarse ante ese espíritu y esa lucha", añadió el fundador de Facebook.

"Y creo que es por eso que a mucha gente le gusta este chico".

Pero no llegó a dar ningún tipo de respaldo, diciendo: "No planeo hacer eso esta vez, y eso incluye no respaldar a ninguno de los candidatos".

"Lo principal que escucho de la gente es que realmente quieren ver menos contenido político en nuestros servicios porque vienen a nuestros servicios para conectarse con personas", dijo, explicando su razonamiento y el de su empresa de 1,2 billones de dólares.

-Entonces eso es lo que vamos a hacer.

"Damos a la gente control sobre esto, pero en general intentamos recomendar menos contenido político", continuó.

"Por lo tanto, creo que veremos que nuestros servicios jugarán un papel menos importante en estas elecciones que en el pasado".

Anteriormente, durante las elecciones de 2020 entre Biden y Trump, el entonces jefe de Facebook canalizó cientos de millones de dólares a las oficinas electorales locales para atraer a los posibles votantes demócratas, después de decir que se sentía "disgustado" por la retórica de Trump sobre la raza.

Sin embargo, como este año, no llegó a brindar un respaldo real, como suele suceder con varias figuras importantes de la empresa obligadas a caminar por la cuerda floja entre leyes antimonopolio y sesgos políticos.

Además, la creciente animosidad pública hacia los ultra ricos no ayuda y puede considerarse tanto una desventaja como una ventaja para un candidato en particular.

Esto es especialmente cierto para aquellos que lideran el movimiento Big Tech, que ha estado creciendo en los últimos años.

Mientras tanto, Trump ha atacado a Zuckerberg en las redes sociales y en entrevistas varias veces a lo largo de los años, incluso proclamando en su propia plataforma Truth Social que enviaría a 'ZUCKERBUCKS' a prisión si fuera elegido.

