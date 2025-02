Mayoría de independientes aprueba la labor de Elon Musk en el gobierno

Más del 70 por ciento de los votantes indecisos que votaron por Donald Trump en las elecciones pasadas aprueban el trabajo de Elon Musk dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental.(DOGE)

En una encuesta de la firma Axios ocho de 10 votantes, o aproximadamente el 72 por ciento, aprobaron los esfuerzos del multimillonario para exponer la corrupción gubernamental, según Axios.

"Lo apruebo en función del tema dijo el participante en el debate de votantes, Carson L..

'Casi se podría incluso llamarlo una limpieza, si se quiere, de lo que está pasando dentro del gobierno, porque nosotros como pueblo estadounidense tenemos derecho a saber ciertas cosas, especialmente las que involucran a nuestro gobierno ya que se supone que son servidores públicos para nosotros.'

Todos los que participaron en la encuesta habían votado previamente por Joe Biden en 2020 antes de cambiar a Trump en las elecciones de 2024, según Axios.

Sin embargo, sólo dos de ellos se consideraban republicanos, mientras que ocho eran independientes y uno dijo ser parte del Partido Democrata.

Pollee Jonas G. estuvo de acuerdo con Carson y dijo que creía que Musk "nos devolverá al camino de ser un país libre".

"Creo que él ve hacia dónde se dirigen las cosas y no le gusta hacia dónde se dirigen", dijo Jonas al grupo. "Creo que es por eso que está invirtiendo en hacer todo esto, porque quiere que podamos tener una constitución y ser libres".

"Me gusta cómo está haciendo limpieza en el gobierno".

Sin embargo, muy pocos de ellos aprobaron la rapidez con la que Musk y Trump arrasaban con el gobierno, lo que incluyó pausar el gasto federal.

"A veces, me quedo con ese tipo de cosas: 'Si no está roto, no lo arregles'", dijo el encuestado Eugene T, quien desaprueba a Musk.

"Y cada vez que el partido [político] cambia o aparece un nuevo candidato, ese es el formato, simplemente llegar y moverse rápido y cambiar y romper cosas que creen que están rotas, así que es por eso que no comparto esa ideología".

Aunque Eugene estuvo de acuerdo en que es necesario arreglar algunas cosas en el gobierno, no estuvo de acuerdo con el ritmo de "bola de demolición" que ha adoptado la Administración Trump desde el 20 de enero, el día de la toma de posesión.

Cuando se le preguntó si creía que Musk se estaba moviendo demasiado rápido y rompiendo demasiadas cosas, respondió: "Oh, sí".

Aunque sólo dos votantes se preguntaron si Musk realmente dirige el gobierno (como han sugerido los liberales), la participante de la encuesta Courtney L., quien cree que Trump está realmente a cargo, dijo que el propietario de Tesla estaba en busca de "poder".

"Si es la mano derecha de Trump, entonces al menos tiene la imagen de poder", dijo al grupo.

DOGE anunció en las redes sociales el viernes que canceló 62 contratos en HHS en el transcurso de 48 horas.

"Estos contactos fueron exclusivamente para gastos administrativos; ninguno afectó a ningún programa de salud", escribió DOGE.

DOGE no es un departamento gubernamental, sino un pequeño equipo de la administración Trump. Trabaja desde el edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, frente a la Casa Blanca.

14 de Febrero 2024