Medios de comunicación están aburridos tras salida de Trump, pierden millones en audiencia

Los medios en Estados Unidos están muy aburridos desde que Donald Trump abandonara la presidencia, según lo destaca los recientes números de audiencia de la compañías que se encarga de medirla, en algunos casos es dramático como el caso de CNN y The New York Times.

Se desconoce el caso de la cadena en espanol Univision que ha sido vinculada al partido Demócrata en su difusión de noticias parcializadas.

Recientemente Trump anuncio que en meses estara cambiando el juego politico y de difusion de noticias en Estados Unidos con la salida de su propia plataforma, tras ser censurado en las mayoria de la redes sociales.

Un reporte de la agencia de la agencia de noticias AFP, destaca que Los medios de comunicación de Estados Unidos llevan varias semanas viendo caer su audiencia y sus lectores, una reacción a la salida de la Casa Blanca de Donald Trump, sucedido por un Joe Biden a veces considerado "aburrido."

La cadena de noticias CNN encarna esta caída repentina, con la desaparición de más de la mitad de su audiencia entre enero y la primera quincena de marzo en la franja horaria de máxima audiencia (20H30-22H00), según cifras de la firma Nielsen.

A sus rivales MSNBC y Fox News les va mejor pero también muestran un descenso, a pesar de tener líneas editoriales opuestas: la primera anti-Trump, la segunda pro.

El diario The New York Times perdió casi 20 millones de visitantes únicos a su sitio web entre enero y febrero en Estados Unidos, y The Washington Post casi 30 millones, según datos de Comscore.

"Sigue habiendo un gran desastre que debería mantener a la gente frente a sus pantallas", es decir, la pandemia, observa Adam Chiara, profesor de comunicación de la Universidad de Hartford, en Connecticut.

Para él, las caídas de audiencia demuestran que "la gente estaba más interesada en las noticias sobre el presidente Trump que en lo que está ocurriendo hoy."

Instalado ahora en Florida, el exjefe de Estado ha hecho algunas presentaciones y ha concedido varias entrevistas desde que dejó la presidencia. Sin embargo, ya no es el centro de atención permanente de los medios de comunicación, sobre todo a raíz de que Twitter lo suspendió de su plataforma.

Para Tobe Berkovitz, profesor de comunicación política en la Universidad de Boston, los medios de comunicación son víctimas del contraste entre el republicano Donald Trump, su gusto por la polémica y su carácter imprevisible, y el demócrata Joe Biden, "un tipo aburrido" que ha adoptado deliberadamente una estrategia de comunicación contraria a la de su predecesor.

"No creo que se deba simplemente a que Donald Trump dejó el cargo", matiza Mark Lukasiewicz, decano de la facultad de comunicación de la Universidad de Hofstra.

Para el experto, las audiencias también están cansadas de la información relacionada con el coronavirus y la perspectiva de una salida inminente de la pandemia.

Ya sea por las elecciones presidenciales o por la pandemia, dijo, "pasamos por un período muy intenso (...) durante el cual las noticias fueron esenciales para nuestras vidas", explica Lukasiewicz. "Hoy, estos problemas [de salud] no han desaparecido, pero las cosas empiezan a calmarse".

