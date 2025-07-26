Montauk: La Nueva Ibiza de América

Playas paradisíacas, atardeceres espectaculares y fiestas que se alargan hasta el amanecer al ritmo de los mejores DJs. Suena a Ibiza, pero esta escena vibrante está a solo un viaje en tren de Nueva York. Cada verano, mientras la élite tradicional acude a sus mansiones en los Hamptons, una nueva generación de ricos, ravers e influencers ha encontrado su verdadero paraíso en el pueblo vecino de Long Island: Montauk.

Gracias a la explosión de festivales de música y fiestas exclusivas, este antiguo y tranquilo pueblo de pescadores y surfistas, con apenas 4,000 habitantes, está ganando fama como "la Ibiza de América".





La comparación cobró fuerza viral gracias a Bobby Hendrickson, presentador de radio y curador musical con más de 129,000 seguidores. En un TikTok, argumentó que Montauk se asemeja al archipiélago español por su creciente turismo estival, su vibrante vida nocturna y la opulencia de sus visitantes. "¡Vamos, Montauk! Tiene un aire parecido al de Ibiza", declaró Hendrickson en una entrevista. "Ambos son lugares llenos de celebridades, gente guapa, playas hermosas y mucho dinero".

Aunque admite que "no hay nada como Ibiza, es algo único", cree que Montauk tiene el potencial de convertirse en un digno rival.





El Epicentro de la Fiesta

La transformación de Montauk es innegable. Durante los fines de semana clave como el Día de los Caídos o el 4 de julio, el lugar se llena de jóvenes bailando sin descanso. El epicentro de esta movida es el Surf Lodge, un hotel y club donde influencers se fotografían ante el atardecer antes de retirarse a habitaciones que alcanzan los $795 por noche. DJs de renombre como Beau Cruz o Cheat Codes (conocido por su colaboración con Demi Lovato) son habituales en su cabina.

Otros puntos calientes incluyen:

Gurney's Montauk: Un resort de lujo con acceso directo a la playa.

Un resort de lujo con acceso directo a la playa. Duryea's: Famoso por su ambiente y una ensalada Cobb de $97 en su menú.

Famoso por su ambiente y una ensalada Cobb de en su menú. Montauk Beach House: Sede del "Palma Day Club", una fiesta de piscina todos los sábados.

Además, quienes tienen suerte consiguen acceso a fiestas privadas de marcas exclusivas, como la que Dolce & Gabbana organizó el verano pasado en su club playero. Para Hendrickson, no hay duda: "Las redes sociales tienen ese efecto. Crearon una cultura de entusiasmo en torno a Montauk".

Una Comparación con Matices

No todos están de acuerdo con el paralelismo exacto. Jonas Young-Borra, un consultor de clubes nocturnos de Manhattan, introduce un matiz importante. "Nunca la llamaría la Ibiza de Nueva York... Como destino de fiesta, podrías llamarla la Ibiza boutique", afirma.

Según él, la única comparación real es la riqueza de los visitantes, ya que Montauk es mucho más pequeño e Ibiza "fue construida como una comunidad de fiesta, con clubes enormes y monstruosos". Sin embargo, coincide en que el lugar se ha convertido en un destino de primer nivel. Ambos expertos se preguntan cuánto durará la moda. "La gente sigue la tendencia del momento y perseguirá la siguiente", reflexiona Young-Borra.

La Economía de la Resaca

La intensidad de la fiesta ha creado un próspero negocio secundario: las curas para la resaca a domicilio. El Dr. Fidel García, un ex médico de urgencias, ofrece servicios de hidratación intravenosa a través de su empresa. "Nuestros servicios han sido un gran éxito, especialmente entre los asistentes que se preparan para un gran fin de semana", explica.

Casi un tercio de su clientela son neoyorquinos de entre 20 y 30 años. Los tratamientos más demandados son:

Goteo contra la resaca: Por $350 , entregado a domicilio.

Por , entregado a domicilio. Goteo NAD+: Un tratamiento revitalizante que se vende por $850.

"Los clientes lo consideran un destino ideal para el fin de semana. Es el próximo gran centro de fiestas", comenta García. Muchos comienzan la "preparación" el jueves y viernes, festejan todo el fin de semana y dedican el domingo a la recuperación.

La tranquila aldea de surfistas ha dado paso a un deslumbrante, y costoso, parque de diversiones para la élite. La pregunta ya no es si la fiesta llegará, sino cuánto tiempo durará y quién podrá permitírsela.

26 de Julio 2025