Muertos y gran destrucción por fuertes tormentas en Texas, más en camino

Al menos 13 personas han muerto cuando tornados arrasaron tres estados de Estados Unidos, destruyendo viviendas en minutos y cortando el suministro eléctrico a cientos de miles de personas.

Cuatro personas murieron en Arkansas, dos en Oklahoma y siete en Texas. Decenas más resultaron heridas y casi 500.000 personas en varios estados se quedaron sin electricidad.

Por ahora se reportan 6 muertos en Texas

Al menos seis personas, incluidos niños, han muerto después de que presuntos tornados azotaran Texas y Arkansas durante la noche, cuando fuertes tormentas provocaron cortes de energía y obligaron a los residentes a refugiarse en todo el centro de Estados Unidos el fin de semana del Día de los Caídos.

Se reportaron cinco muertes en el condado de Cooke, Texas, y tres ocurrieron en un hogar, dijo a CNN el domingo por la mañana el sheriff del condado de Cooke, Ray Sappington. Dos niños en el área fueron reportados como desaparecidos y aún estaban desaparecidos hasta el domingo por la mañana.

Otra persona murió en el condado de Benton, Arkansas, dijo a CNN el administrador de seguridad del condado.

It doesn't need to be a Tornado!!

THIS alone will KILL you!

Hail storm from yesterday's devastating severe weather in Texas!#Texas #Hail #Tornado #weather pic.twitter.com/VSavSZMEqc

— In2ThinAir (@In2ThinAir) May 26, 2024





Más de 110 millones de personas en amplias zonas de Estados Unidos están bajo la amenaza de grandes granizos, vientos dañinos y feroces tornados el domingo, principalmente en los valles centrales de los ríos Mississippi, Ohio y Tennessee.

A medida que las tormentas avanzan hacia el este, el Centro de Predicción de Tormentas advirtió sobre “tornados violentos, granizo extremo y corredores de daños generalizados por el viento”.

Dentro de una gasolinera Shell, entre 60 y 80 personas quedaron atrapadas hasta que pasó la tormenta, dijo Sappington. Se reportaron múltiples heridos en la estación, pero ninguno puso en peligro su vida, añadió.

Muchos vehículos resultaron dañados y destruidos, dejando a unas 40 personas varadas. Fueron transportados en autobús a otra gasolinera en Gainesville, donde fueron recogidos por familiares.

El Domingo se esperan más tormentas

El domingo traerá una segunda ola de tormentas cuando se forme una línea a través de los valles de los ríos Ohio y Tennessee.

Fuertes tormentas continuarán sobre partes del valle del Mississippi hasta el domingo por la mañana antes de perder gradualmente su fuerza. Pero se espera que poco después llegue una nueva ronda de tormentas dañinas.

Las tormentas eléctricas se desarrollarán en partes del Medio Oeste el domingo por la tarde y crecerán más hacia el sur y el este durante la tarde y la noche. En última instancia, poderosas tormentas podrían extenderse desde los Grandes Lagos hasta el sur el domingo por la noche.

Las tormentas se desplazarán hacia la costa este el lunes, trayendo fuertes vientos perturbadores y granizo de gran tamaño desde DC hasta el sureste.

Los centros de viajes de Chicago, Indianápolis, St. Louis y Nashville podrían tener que lidiar con tormentas dañinas, lo que provocaría retrasos o cancelaciones de vuelos.

La posibilidad de fuertes lluvias sobre partes de los valles de Ohio y Tennessee, el valle medio del Mississippi y los Apalaches centrales provocó un riesgo leve, Nivel 2 de 4, de lluvias excesivas en esas regiones hasta el lunes por la mañana.

Ciudades como Louisville, Kentucky; Cincinnati; San Louis; Nashville, Tennessee; e Indianápolis se encuentran entre las ciudades incluidas en la amenaza de nivel 3. Es posible que el clima severo afecte la carrera de las 500 Millas de Indianápolis programada para el mediodía ET del domingo.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Indianápolis pronosticó lluvias y tormentas eléctricas, principalmente antes de las 4 pm ET en Speedway, Indiana, el domingo, con un 80% de probabilidad de precipitaciones y ráfagas de hasta 25 mph.

Fuente Agencias

26 de Mayo 2024