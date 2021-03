Nieto de Castro presume en redes sociales de su

De nuevo los familiares de los Castro en Cuba, muestran en las redes sociales el estilo de vida lujosa que se dan, mientras el pueblo sufre una dura crisis económica que comparan con el periodo especial de la década de los 90.

En ocasiones anteriores han exhibido costosas cenas con langosta, viajes a lugares turísticos caros alrededor del mundo, la compra de apartamentos lujosos, algo impensable para los cubanos de a pie.

El Diario de Cuba destaca que Sandro Castro, nieto del fallecido Fidel Castro, ha vuelto a desatar la indignación en las redes sociales, esta vez por exhibir cómo disfruta su Mercedes Benz en medio de uno de los peores momentos de escasez de alimentos y medicinas en Cuba.

"Papi, mira lo que toca, papi", dice el nieto del dictador en un video sin fecha clara que circula en Twitter. "Tú sabes que nosotros sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa, ¿me entiendes?", se burla entre las risas aprobatorias de su acompañante, una mujer.

Graba para adelante, mami, para que vean cómo esto se come la carretera", dice a su "copiloto" y le pide también que grabe la aguja que marca la velocidad. "Mira qué rico eso como va a 140, caballero. Esto es cosa gorda, mi gente, para que no se equivoquen", dice Sandro Castro al final del video, que ha recibido numerosas críticas.





"Socialismo: Método muy eficaz para convertir ricos en pobres. Pobres en miserables y gobernantes en millonario", escribió el usuario de Twitter Benjamín #27N.

"Ellos son sencillos de siempre. Pero qué van a tener culpa, los pobres", ironizó Liz Sin Comunismo. "Ellos no hacen colas, menos ven al pueblo pasando trabajo. Ni tienen que correr buscando MLC, le depositan en sus cuentas de gratis. Qué desgracia para el cubano, los Castro y toda su recoñísima familia".

Un usuario que se identifica como Charly propuso poner el vídeo en la cuenta del Noticiero de Televisión "para que den esa noticia, que es muy importante que el pueblo sepa que ese muchacho maneja ese asunto pensando en la igualdad de su pueblo esa que vendió tanto su abuelo".

"Un país en la total miseria, con un pueblo pasando hambre y con un millón de necesidades, y el nieto paseando en auto nuevo. ¡No es aceptable!", dijo Gladys Pompa y añadió la etiqueta #PatriaYVida.

"No van a soltar esto, lo tienen todo y el pueblo que se fastidie y pase hambre escasez de medicina... y los precios cada vez más altos y ellos guardando dólares en bancos extranjeros", escribió Alexi Batista Cruz.

"Son muy descarados, se ve que ya no tienen ni remordimiento de conciencia después de tantos años haciendo atrocidades. Ya le quitaremos ese carrito y todos sus lujos y los donaremos para darle de comer al pueblo hambriento y oprimido", apuntó Jean Simanca

"Y esos deben ser detallitos bobos", dijo Danilo Bernal. "Cuánto no harán todos esos creyéndose los dueños de Cuba. No hay justicia, no hay Policía, no hay nada que entre en el caparazón que los ampara. Dictadura pura y latente ahí".

Sandro Castro, a quien se atribuye la propiedad de al menos dos bares, Fantaxy y Espacio de La Habana, es un protagonista habitual de la polémica.

En mayo de 2017 un youtuber español que visitó Cuba denunció la "prostitución oculta" que se ejerce en la Isla y en específico se refirió a la situación que experimentó en el Fantaxy, ubicado en Miramar, Playa.

En septiembre de 2019, Sandro Castro desató críticas por alardear de llenar el depósito de su carro en medio de una crisis de combustible que puso en jaque al transporte.

En mayo del mismo año el periodista Mario Vallejo publicó una foto del nieto de Fidel Castro patrocinando un certamen de belleza clandestino.

El joven presume en sus redes de lujos y viajes que puede realizar dentro y fuera de la Isla.

Diario de Cuba

1 de marzo 2021