No hemos visto el último acto, asegura Blinken sobre crisis en Rusia

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el domingo que Estados Unidos asume que la amenaza potencial para el presidente ruso, Vladimir Putin, podría no haber terminado.

“Esta es una historia en desarrollo”, dijo Blinken el domingo durante una entrevista en “Face the Nation” de CBS. “No hemos visto el último acto. Lo estamos observando muy de cerca”.

Los funcionarios estadounidenses, y otros en todo el mundo, se sintieron sacudidos durante el fin de semana por lo que parecía ser una amenaza directa y significativa a la autoridad, y posiblemente a la vida, de Putin. A partir del domingo por la mañana, la amenaza parecía haber disminuido, pero nadie parecía convencido de que la situación se resolviera por completo o que la posición de Putin fuera totalmente segura.

La crisis actual en Rusia comenzó el viernes después de que el jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, una vez confidente cercano de Putin, acusó a las fuerzas rusas de atacar a las tropas de Wagner en ataques con misiles. Prigozhin y sus fuerzas tomaron el control de Rostov-on-Don, una ciudad cerca de la frontera con Ucrania y se dirigieron hacia Moscú.

El motín terminó antes de que terminara el fin de semana, después de que Prigozhin detuviera su avance, por razones que aún no están claras, y llegara a un acuerdo que le obligaría a abandonar Rusia para ir a Bielorrusia. El domingo, las tropas de Wagner comenzaron a retirarse de la región de Voronezh, en el sur de Rusia. No estaba claro cuánto debilitaría la retirada de algunas fuerzas de Wagner los esfuerzos de Rusia en su guerra contra Ucrania.

"El hecho de que esto sea, al menos, una distracción adicional para Putin y para Rusia, creo que es una ventaja para Ucrania... esto solo crea otro problema para Putin", dijo Blinken durante una entrevista en "Conozca a la prensa" de NBC. La disrupción que montó Prigozhin es "solo el último capítulo de un libro de fracasos que Putin ha escrito para sí mismo y para Rusia", dijo.



Como mínimo, los líderes estadounidenses describieron la disidencia muy pública como un golpe al liderazgo de Putin y cualquier noción de que es de alguna manera invulnerable.

“Hace dieciséis meses, las fuerzas rusas estaban a las puertas de Kiev en Ucrania, pensando que tomarían la ciudad en cuestión de días, pensando que borrarían a Ucrania del mapa como país independiente”, dijo Blinken. “Ahora, durante este fin de semana, han tenido que defender Moscú, la capital de Rusia, contra mercenarios creados por Putin”.

“Prigozhin mismo, en todo este incidente, planteó profundas preguntas sobre las mismas premisas de la agresión de Rusia contra Ucrania en primer lugar”, agregó Blinken.

El caos del fin de semana marcó la agitación interna más significativa que ha visto Rusia desde que los líderes comunistas revanchistas derrocaron brevemente al presidente soviético Mikhail Gorbachev en 1991. Ese golpe fracasó rápidamente debido a la oposición de Boris Yeltsin y otros; meses después, Gorbachov disolvió la Unión Soviética.

La rebelión de Prigozhin es un indicio de fracturas más profundas en Moscú, dijo la senadora Amy Klobuchar (D-Minn.).

“Muestra una grieta demostrable en la fuerza de Vladimir Putin en casa. Fue un rechazo visible a su política de guerra por parte de un tipo que había sido su aliado y que claramente se había vuelto insubordinado con él”, dijo Klobuchar en el programa “State of the Union” de CNN. ."

El general David Petraeus, exdirector de la CIA, también vio los acontecimientos del fin de semana como un reflejo de la debilidad por parte de Prigozhin.

"Claramente, Prigozhin perdió los nervios", le dijo a la presentadora Dana Bash en "State of the Union" de CNN. posiciones. Esta rebelión, aunque recibió algunos aplausos en el camino, no parecía estar generando el tipo de apoyo que él esperaba".

Petraeus dijo que Prigozhin, como Putin, ahora debe ser más cauteloso.

"Debería tener mucho cuidado con las ventanas abiertas en su nuevo entorno en Bielorrusia, a donde se dirige", dijo.

El representante Raja Krishnamoorthi (D-Illinois) lo vio como una batalla entre dos líderes despiadados, y también como una reacción adecuada a las acciones de Putin en los últimos años.

“Cosechas lo que siembras”, dijo en CNN.

Todos parecían estar de acuerdo en que el motín abortado podría convertirse en un punto de inflexión para Ucrania.

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, lo calificó como una señal de que Putin está "perdiendo el control" sobre Rusia, y sugirió que podría ser una oportunidad para que EE. UU. intensifique y ayude a las fuerzas ucranianas a avanzar en la expulsión de las fuerzas rusas de su territorio .

“Tenemos la oportunidad, junto con nuestros socios de la OTAN, de respaldar y apoyar realmente a Ucrania en esta situación”, dijo Burgum, quien se está postulando para la nominación presidencial republicana, en “State of the Union” de CNN. “Démosles el apoyo que necesitan y terminemos esta guerra ahora y en lugar de que se prolongue”.

El exrepresentante de Texas Will Hurd, otro candidato presidencial del Partido Republicano, vio los eventos del fin de semana como algo de lo que los líderes estadounidenses deberían aprender.

"¿Qué hizo Vladimir Putin cuando tenía a alguien corriendo por la carretera hacia Moscú? No se intensificó. Capituló. Deberíamos aprender de eso", dijo Hurd en "This Week" de ABC.

Hurd, ex oficial de la CIA, argumentó que la administración Biden debería haber trabajado con nuestros aliados “para aprovechar esta oportunidad”.

La posición "frágil" de Putin solo tiene una solución, dijo el representante Don Bacon (R-Neb.).

“La única respuesta real aquí es que Putin tiene que detener esta guerra y retirarse de Ucrania”, dijo Bacon en “Meet the Press” de NBC. “Si quiere salvar a su país, salvar su posición de liderazgo, creo que esa es realmente la única respuesta porque esto no mejorará para Putin o Rusia”.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también previó el caos como un posible comienzo del fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

“Creo que lo que esto puede hacer, Jon, es acercarnos a una resolución de esta batalla debido a la debilidad de Putin que ahora es obvia dentro de su propio país”, dijo Christie a Jonathan Karl en “This Week” de ABC. "Creo que en gran parte por la forma en que ha llevado a cabo esta guerra".

Fuente Politico

25 de Junio 2023