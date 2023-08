'No queda nada', devastadoras imágenes de los incendios forestales de Maui, Hawái

Las imágenes aterradoras tomadas al amanecer de hoy muestran el alcance de los daños en Lahaina, la ciudad de Maui que fue completamente incendiada por un despiadado incendio forestal el martes.

Treinta y seis personas murieron, decenas resultaron heridas y cientos siguen desaparecidas como resultado del incendio que sigue siendo un misterio para muchos residentes.

Las autoridades locales aún desconocen el origen preciso del incendio. Se propagó rápida y ferozmente porque fue avivado por los fuertes vientos del paso del huracán Dora.

El gobernador de Hawái, Josh Gree dijo el jueves que es probable que el número de muertos por los incendios forestales de Maui aumente sustancialmente, y dijo que podría eclipsar al tsunami de 1960 que mató a 61 personas.

El número de muertos es actualmente de 53, Josh Green dijo que aumentaría. Los funcionarios proporcionarán una actualización en las proximas horas.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban, dijo Green, y las autoridades esperan que se convierta en el desastre natural más mortífero del estado desde que un tsunami de 1961 mató a 61 personas en la Isla Grande.

Más de 1000 estructuras fueron destruidas por los incendios que aún arden en Lahaina y sus alrededores.

“Lahaina, con algunas raras excepciones, ha sido incendiada”, dijo el gobernador a The Associated Press.

Una búsqueda de la devastación del incendio forestal en la isla hawaiana de Maui el jueves reveló un páramo de vecindarios destruidos y lugares de interés carbonizados más allá del reconocimiento, ya que el número de muertos llegó a por lo menos 36 y los sobrevivientes contaron historias desgarradoras de escapes por los pelos con sólo la ropa que llevan puesta.

Un sobrevuelo mostró vecindarios enteros que habían sido una visión vibrante del color y la vida isleña reducidos a ceniza gris. Bloque tras bloque no había más que escombros y cimientos ennegrecidos, incluso a lo largo de la famosa Front Street, donde los turistas compraban y cenaban hace unos días. Los barcos en el puerto se quemaron y el humo se cernía sobre la ciudad, que data del siglo XVIII y es la comunidad más grande en el lado oeste de la isla.

La tienda de regalos Whaler's Locker de Tiffany Kidder Winn, que es una de las tiendas más antiguas de la ciudad, fue una de las muchas empresas destruidas. Mientras evaluaba los daños el jueves, se encontró con una fila de vehículos quemados, algunos con cuerpos carbonizados en su interior.

“Parecía que estaban tratando de salir, pero estaban atrapados en el tráfico y no podían salir de Front Street”, dijo. Más tarde vio un cuerpo apoyado contra un malecón.

Winn dijo que la destrucción estaba tan extendida que "ni siquiera podía decir dónde estaba porque todos los puntos de referencia habían desaparecido".

Impulsado por un verano seco y los fuertes vientos de un huracán que pasaba, el fuego comenzó el martes y tomó a Maui por sorpresa, atravesó la vegetación seca que cubría la isla y luego se alimentó de las casas y cualquier otra cosa que se interpusiera en su camino.

Los muertos son decenas, lo que lo convierte en el incendio forestal más mortífero de EE. UU. desde el Camp Fire en el 2018 en California, que mató al menos a 85 personas y arrasó la ciudad de Paradise. Sin embargo, el número de muertos en Hawái podría aumentar a medida que los rescatistas lleguen a partes de la isla que habían sido inaccesibles debido a los tres incendios en curso, incluido el de Lahaina que estaba contenido en un 80% el jueves, según un comunicado de prensa del condado de Maui. Más de 270 estructuras han sido dañadas o destruidas, y decenas de personas han resultado heridas, algunas de ellas de gravedad.

“Todavía estamos en modo de preservación de la vida. La búsqueda y el rescate siguen siendo una preocupación principal”, dijo Adam Weintraub, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái.

Los equipos de búsqueda y rescate aún no podrán acceder a ciertas áreas hasta que las líneas de fuego estén seguras y estén seguros de que podrán llegar a esas áreas de manera segura, agregó Weintraub.

Marlon Vásquez, un cocinero guatemalteco de 31 años que llegó a EE. UU. en enero de 2022, dijo que cuando escuchó las alarmas de incendio ya era demasiado tarde para huir en su automóvil.

“Abrí la puerta y el fuego estaba casi encima de nosotros”, dijo a The Associated Press el jueves desde un centro de evacuación en un gimnasio. “Corrimos y corrimos. Corrimos casi toda la noche y hasta el día siguiente, porque el fuego no se detuvo".

Vásquez y su hermano Eduardo escaparon por caminos que estaban obstruidos por vehículos llenos de personas. El humo era tan tóxico que vomitó. Dijo que no está seguro de que sus compañeros de cuarto y vecinos hayan llegado a un lugar seguro.

Los residentes de Lahaina, Kamuela Kawaakoa e Iiulia Yasso, describieron su angustiosa huida bajo cielos llenos de humo. La pareja y su hijo de 6 años regresaron a su departamento después de una carrera rápida al supermercado por agua, y solo tuvieron tiempo de cambiarse de ropa y correr cuando los arbustos a su alrededor se incendiaron.

“Apenas logramos salir”, dijo Kawaakoa, de 34 años, en un refugio de evacuación, aún sin saber si quedó algo de su apartamento.

Mientras la familia huía, llamaron al 911 cuando vieron que la residencia para personas mayores Hale Mahaolu al otro lado de la calle estalló en llamas.

La abuela de Chelsey Vierra, Louise Abihai, vivía en Hale Mahaolu y la familia no sabe si salió. “Ella no tiene teléfono. Tiene 97 años”, dijo Vierra el jueves. “Ella puede caminar. Ella es fuerte."

Los familiares están monitoreando las listas de refugio y llamando al hospital. “Tenemos que encontrar a nuestro ser querido, pero aquí no hay comunicación”, dijo Vierra, quien huyó de las llamas. “No sabemos a quién preguntarle adónde fue”.

Las comunicaciones han sido irregulares en la isla, con fallas ocasionales en el 911, la línea fija y el servicio celular. También hubo cortes de energía en partes de Maui.

Se aconsejó a los turistas que se mantuvieran alejados, y alrededor de 11.000 volaron desde Maui el miércoles y se espera que al menos 1.500 más salgan el jueves, según Ed Sniffen, director de transporte estatal. Los funcionarios prepararon el Centro de Convenciones de Hawái en Honolulu para acoger a los miles de desplazados.

En la costa de Kihei, al sureste de Lahaina, amplias franjas de tierra brillaban con brasas el miércoles por la noche mientras las llamas continuaban devorando árboles y edificios. Los vientos racheados lanzaron chispas sobre un mosaico negro y naranja de tierra carbonizada y puntos calientes que aún crepitaban.

Los incendios forestales no son inusuales en Hawái, pero el clima de las últimas semanas creó el combustible para un incendio devastador y, una vez que se encendió, los fuertes vientos crearon el desastre, dijo Thomas Smith, profesor asociado de Geografía Ambiental en la Escuela de Economía de Londres. y Ciencias Políticas.

La Isla Grande de Hawái también está experimentando incendios actualmente, dijo el alcalde Mitch Roth, aunque no hubo informes de heridos o casas destruidas allí.

Con las comunicaciones obstaculizadas, era difícil para muchos comunicarse con amigos y familiares. Algunas personas estaban publicando mensajes en las redes sociales. Los funcionarios de Maui abrieron un Centro de Asistencia Familiar en el Centro Comunitario de Kahului para las personas que buscan a los desaparecidos.

El mayor general Kenneth Hara, del Departamento de Defensa del Estado de Hawái, dijo a los periodistas el miércoles por la noche que los funcionarios estaban trabajando para restablecer las comunicaciones, distribuir agua y posiblemente agregar personal policial. Dijo que helicópteros de la Guardia Nacional arrojaron 568.000 litros (150.000 galones) de agua sobre los incendios.

La Guardia Costera dijo que rescató a 14 personas que saltaron al agua para escapar de las llamas y el humo.

El alcalde del condado de Maui, Richard Bissen Jr., dijo el miércoles que las autoridades aún no habían comenzado a investigar la causa inmediata de los incendios.

El presidente Joe Biden declaró un gran desastre en Maui. Al viajar a Utah el jueves, prometió que la respuesta federal garantizará que “cualquiera que haya perdido a un ser querido, o cuya casa haya sido dañada o destruida, reciba ayuda de inmediato”. Biden prometió agilizar las solicitudes de asistencia y dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias estaba “aumentando personal de emergencia” en la isla.

Agencias

10 de Agosto 2023