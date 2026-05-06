Inminente revelación de OVNIs pone en alerta a pastores: advierten posible crisis de fe mundial

El primer lote de archivos secretos sobre ovnis ha sido presentado para su publicación, ya que la revelación pública de la vida extraterrestre podría estar a solo unos días.

El director del FBI, Kash Patel, reveló el martes que la primera tanda de documentos que el gobierno estadounidense ha estado recopilando sobre supuestos encuentros ovnis ya fue enviada al comité inter-institucional convocado por la Casa Blanca.

Según Patel, esos archivos se harán públicos "en un futuro muy próximo".

Pastores influyentes advierten ante inminente revelación oficial de OVNIs

Líderes evangélicos de alto perfil en Estados Unidos han lanzado una advertencia urgente a sus congregaciones: el gobierno se prepara para desclasificar información sobre vida extraterrestre que, según afirman, podría sacudir los cimientos de la fe cristiana y el relato bíblico de la creación.

"Estamos totalmente a favor. No hay nada en este tema que estemos tratando que no queramos que se publique."

Patel, de 46 años, señaló que el proceso estaba siendo liderado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Mientras Estados Unidos se acerca sigilosamente a la aparente revelación de vida extraterrestre, el famoso informante sobre ovnis y veterano de la Fuerza Aérea, David Grusch, afirmó que fuerzas dentro del gobierno estadounidense todavía estaban trabajando para encubrir los archivos antes de su publicación



La reunión secreta en Tennessee

Perry Stone, reconocido evangelista y autor, reveló en un video publicado el 27 de abril que un grupo selecto de pastores influyentes fue convocado a una reunión secreta con funcionarios de inteligencia de EE. UU. El objetivo del encuentro fue preparar a los líderes religiosos para la publicación inminente de archivos secretos.

Según Stone, los funcionarios advirtieron sobre la existencia de:

Criaturas "reptilianas" y materiales de origen no humano.

y materiales de origen no humano. Vídeos de naves espaciales con tecnología no terrestre.

con tecnología no terrestre. Contenido que describió como "sacado de una película de ciencia ficción".

En esta reunión participaron cerca de seis líderes, entre ellos el obispo Alan DiDio (Iglesia Revival Nation), quien confirmó el encuentro en un Airbnb en las montañas de Tennessee. DiDio señaló que se discutió una investigación gubernamental sobre presuntos crímenes cometidos durante procesos de ingeniería inversa de tecnología no humana, así como un "plan de propaganda" previo a la revelación oficial.

El factor político: La orden de Trump y Hegseth

El contexto de estas revelaciones se enmarca en una directiva política reciente. El 19 de febrero, el presidente Trump ordenó al Pentágono y al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, divulgar toda la información gubernamental sobre OVNIs. Trump ha asegurado que los primeros archivos verán la luz "muy pronto" y contendrán datos de alto interés público.

El impacto en la fe: ¿Extraterrestres o "Gran Engaño"?

Los pastores expresaron su preocupación de que esta divulgación sea utilizada para desacreditar el cristianismo.

Apostasía masiva: Stone advirtió que muchos creyentes podrían abandonar su fe al considerar que la existencia de otras galaxias y civilizaciones convierte el Génesis en un mito.

Stone advirtió que muchos creyentes podrían abandonar su fe al considerar que la existencia de otras galaxias y civilizaciones convierte el Génesis en un mito. Búsqueda de respuestas: Se prevé que los no cristianos entren en pánico y acudan en masa a las iglesias preguntando: "¿Es esto real?".

Se prevé que los no cristianos entren en pánico y acudan en masa a las iglesias preguntando: "¿Es esto real?". Narrativa de "villanos": El podcaster Tony Merkel, quien afirma estar en contacto con "operaciones de inteligencia cristianas", sostuvo junto a DiDio que la revelación está diseñada para presentar a los cristianos como un obstáculo para el progreso humano, sugiriendo que "estuvieron cerca, pero se equivocaron".

Los líderes coinciden en que esto forma parte del "gran engaño" profetizado para el fin de los tiempos, instando a los fieles a mantenerse firmes en las Escrituras frente a lo que consideran una trama para alejar a la humanidad de Jesús.

Visiones alternativas: Demonios y Vigilantes

No todos los funcionarios coinciden en la etiqueta de "extraterrestres". La nota destaca posturas que vinculan estos fenómenos directamente con lo sobrenatural:

JD Vance (Vicepresidente): Declaró en marzo: "No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios" .

Declaró en marzo: . Anna Paulina Luna (Congresista): La presidenta del Comité de Supervisión de la Cámara ha instado al público a leer el Libro de Enoc. Basándose en sesiones informativas clasificadas, Luna describe a estos seres como "interdimensionales", trazando paralelos con los 200 ángeles (Vigilantes) que, según textos antiguos, descendieron a la Tierra.

Luna confirmó en agosto de 2025 que ha visto documentación fotográfica de aeronaves no humanas y que estos eventos tienen una importancia histórica que se remonta a eras antes de Cristo.

Conclusión: Mientras el gobierno estadounidense se encamina hacia una transparencia sin precedentes sobre el fenómeno UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados), la comunidad religiosa se divide entre la expectativa científica y la alerta profética.

6 de Mayo 2026