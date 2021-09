Novio de joven desaparecida durante un viaje en una furgoneta camper se niega a cooperar y contrata abogado

Una joven de 22 años que se encontraba de viaje por carretera con su novio en una furgoneta camper por todo Estados Unidos durante dos meses ha sido denunciada como desaparecida por sus familiares.



Gabriella Petito, también conocida como Gabby, habló por última vez con su madre el 25 de agosto, cuando se encontraba en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, reportó Fox News.

El novio regreso a su casa de Florida y se niega a cooperar con la policía y contrató abogados.

El prometido de la chica, Brian Laundrie, no ha dicho nada sobre su paradero, supuestamente contrató a un abogado y se negó a hablar públicamente sobre lo sucedido. Sin embargo, cuando le preguntaron a los padres de la joven desaparecida sobre el novio en la conferencia de prensa, ambos dijeron: "No podemos comentar sobre eso".

Laundrie regresó a su casa en North Port, Florida, donde la pareja se mudó hace dos años, conduciendo la camioneta Ford Transit 2012 de la pareja. , que la policía se la llevo como evidencia.





“No sé si salió de Grand Teton o no”, dijo la madre de Petito, Nicole Schmidt. “Recibí un mensaje de texto de ella el 27 y el 30, pero no sé si era técnicamente ella o no, porque era sólo un texto. No hablé verbalmente con ella”.

Petito y su novio, Brian Laundrie, habían salido a principios de julio a visitar los parques nacionales de todo el país, empezando por Florida, comentó Schmidt. Petito y Laundrie fueron luego a Nueva York y después a Salt Lake City, en Utah, en agosto, pero tuvieron que abandonar la ciudad debido al intenso humo de los incendios forestales, según Fox News.

Viajaron en una furgoneta Ford blanca de 2012 convertida en caravana y adaptada a las necesidades de la pareja. La furgoneta fue recuperada tras la desaparición de Petito.

Los padres de la chica están tratando de mantenerse optimistas cuando rompieron su silencio el lunes, y la madre dijo: 'Creo que volverá a casa'.

Nicole Schmidt, de Long Island, Nueva York, dio una entrevista con los ojos llorosos a los periodistas el lunes por la tarde mientras sostenía una foto de su hija Gabby Petito y decía: 'La estamos buscando. No nos estamos enfocando en nada más, sino en encontrarla. . . Creo que volverá a casa '.

El padrastro de Petito, James, agregó: 'Si alguien más tiene alguna información, si alguien la ha visto, les pedimos que llamen a las líneas de información y, por favor, den cualquier información que tengan', mientras se unía a su angustiada esposa en la prensa. conferencia en Bohemia, condado de Suffolk.





La pareja compartió en las redes sociales fotos de su viaje por carretera de 3 mil kilómetros durante todo el trayecto. También compartieron un vídeo de su viaje en Youtube.

“Reducir nuestra vida para caber en esta pequeña furgoneta fue la mejor decisión que hemos tomado”, aseguró Laundrie en un post en Instagram. “Con el espacio limitado queríamos aprovechar cada centímetro, y a la vez mantener todo minimalista”.

En un post compartido el 10 de julio, Petito escribió: “después de hacer nuestro primer viaje por carretera a través del país en mi pequeño coche, sentimos que había muchas cosas que nos faltaban. Convertir este Ford Transit en una autocaravana fue una aventura en sí misma, pero no pudo estar contenta con los resultados.

“¡Todos los lugares a los que nos ha llevado hasta ahora han sido increíbles! En cuanto llegamos a las Grandes Dunas de Arena no quería marcharme, ¡había tanto que hacer!”, comentó.

La pareja compartió fotos de Colorado Springs, el Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena, el Parque Nacional de Zion, el Parque Nacional del Cañón Bryce, Mystic Hot Springs y el Parque Nacional de los Arcos.

Tras una denuncia de la familia de Petito el sábado, la policía del condado de Suffolk inició una investigación.





“Gabrielle Petito viajaba en una furgoneta Ford Transit blanca de 2012 con matrícula de Florida QFTG03 con un acompañante cuando dejó de comunicarse con amigos y familiares”, precisó la policía en un comunicado. “Según la familia, la última vez que estuvieron en contacto con ella fue durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming”.

Al compartir los detalles de la mujer desaparecida, la policía dijo que la joven de 22 años es una mujer blanca, de aproximadamente 1.5 metros de altura y pesa 110 libras.

“Tiene el pelo rubio y los ojos azules, y varios tatuajes, entre ellos uno en el dedo y otro en el antebrazo en el que se lee “let it be”. La furgoneta en la que viajaba ha sido recuperada”, detalla un comunicado de la Policía de Suffolk, pidiendo a la gente que comparta cualquier información que tenga en Crime Stoppers en el 1-800-220-TIPS.

Fuente Fox News

13 de septiembre 2021