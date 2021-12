Otra trifulca en el Aeropuerto Internacional de Miami

Otra pelea en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) el lunes por la noche termina con dos arrestos y videos que se han viralizado en la redes sociales.

La Policía del Condado Miami-Dade, dijo que agentes del departamento acudieron a la puerta H8 alrededor de las 6:35 p.m. después que un empleado del aeropuerto informó sobre un disturbio que provocó un vuelo chárter retrasado.

Cuando arribaron a la escena, los agentes encontraron que, presuntamente un pasajero alborotado había tomado las llaves de un carrito de golf de transporte del aeropuerto, negándose a dejar que el empleado se fuera.

El policia, que estaba siendo agarrado y empujado por la multitud, se retiró después de soltarse.

En el video puede verse que el agente sostiene lo que parece ser un arma, en tanto habla por el radio. La Policía de Miami-Dade informó que el agente no resultó herido. Poco después, otros policías respondieron al incidente, y pudieron controlar a la multitud. Dos personas fueron detenidas y hay cargos pendientes.

