Otro estudio vaticina y no muy lejano el temido The Day after Tomorrow

En la película de 2004 Pasado mañana, la humanidad se ve sumergida en una tormenta internacional de pesadilla que envía al planeta a una nueva era de hielo.

Y aunque el éxito de taquilla quedó relegado al reino de la ciencia ficción, la ciencia detrás del aterrador escenario es cierta.

En cuestión de años, el derretimiento de los glaciares podría cerrar la Corriente del Golfo, el sistema de corrientes que trae calor al hemisferio norte, dicen los expertos.

Sin esta fuente de calor adicional, las temperaturas medias podrían bajar varios grados en América del Norte, partes de Asia y Europa, y la gente vería "consecuencias graves y en cascada en todo el mundo".

Los científicos advierten que un cierre abrupto de las corrientes del Océano Atlántico parece más probable que nunca, ya que las simulaciones por computadora encuentran que se avecina un punto de inflexión "similar a un acantilado" en el futuro cercano.

Los autores del estudio, de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos , no saben exactamente cuándo ocurrirá el colapso, aunque un estudio anterior indica que ocurría el año próximo.

"Nos estamos acercando al colapso, pero no estamos seguros de cuánto más", afirmó el autor principal, René van Westen, climatólogo y oceanógrafo de la Universidad de Utrecht.

"Nos dirigimos hacia un punto de inflexión".





Según van Westen, cuándo puede ocurrir una catástrofe climática global como la de Pasado mañana es "la pregunta del millón".

"Desafortunadamente no podemos responder [a eso] en este momento", dijo.

"También depende del ritmo de cambio climático que estemos provocando como humanidad".

La Corriente del Golfo es parte de un sistema de corrientes mucho más amplio, oficialmente llamado Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico o AMOC.

Descrita como "la cinta transportadora del océano", transporta agua caliente cerca de la superficie del océano hacia el norte, desde los trópicos hasta el hemisferio norte.

Cuando el agua cálida llega al Atlántico norte (alrededor de Europa, el Reino Unido y la costa este de Estados Unidos), libera calor y se congela.

A medida que se forma este hielo, la sal queda en el agua del océano.

Debido a la gran cantidad de sal en el agua, se vuelve más densa, se hunde y es transportada hacia el sur en las profundidades.

Finalmente, el agua regresa a la superficie y se calienta en un proceso llamado afloramiento, completando el ciclo.

Los científicos creen que AMOC aporta suficiente calor al hemisferio norte como para que, sin él, gran parte de Europa podría congelarse.

Estudios anteriores ya han demostrado que debido al cambio climático, la AMOC se está desacelerando.

El motor de esta corriente oceánica transportadora está frente a las costas de Groenlandia, donde a medida que se derrite más hielo debido al cambio climático, fluye más agua dulce hacia el Atlántico Norte y lo ralentiza todo.

El nuevo estudio pronostica que podría ocurrir un cierre abrupto de la AMOC en las próximas décadas, en lugar de en los próximos siglos como se pensaba anteriormente.

Los investigadores diseñaron una simulación por ordenador en la que pudieron medir un repentino debilitamiento de la circulación oceánica.

La simulación introdujo agua dulce en el Océano Atlántico y, como resultado, la fuerza de la circulación disminuyó gradualmente hasta alcanzar un "punto de inflexión" crítico y colapsó.





Según los resultados, el clima europeo se enfriará aproximadamente 1,8°F (1°C) por década, y algunas regiones incluso experimentarán un enfriamiento de más de 5,4°F (3°C) por década, mucho más rápido que el calentamiento global actual de aproximadamente 0,36 F (0,2 C) por década.

Además de hundir a los países en una congelación profunda, esto extendería el hielo del Ártico más al sur, aumentaría aún más el calor en el hemisferio sur, cambiaría los patrones globales de lluvia y perturbaría la selva amazónica.

Otros científicos dicen que sería una catástrofe que podría provocar escasez de alimentos y agua en todo el mundo.

"Hemos descubierto que una vez que se alcanza el punto de inflexión, la cinta transportadora se detiene al cabo de 100 años", afirman los autores.

"El transporte de calor hacia el norte se reduce considerablemente, lo que provoca cambios climáticos abruptos".

Lo único que no pudieron identificar es cuándo se alcanzará exactamente este punto de inflexión, aunque faltan al menos décadas, si no más.

"La investigación demuestra de manera convincente que el AMOC se está acercando a un punto de inflexión basado en un indicador de alerta temprana sólido y físico", afirmó Tim Lenton, presidente de cambio climático de la Universidad de Exeter, que no participó en el estudio.

"Lo que no puede (y no dice) decir es qué tan cerca está el punto de inflexión, porque muestra que no hay datos suficientes para hacer una estimación estadísticamente confiable de ese punto".

El estudio ha sido publicado en la revista Science Advances.

12 de Febrero 2023