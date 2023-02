Otro tren de Norfolk Southern con productos químicos peligrosos se DESCARRILA cerca de Detroit

Otro tren de Norfolk Southern que transportaba al menos un vagón con materiales peligrosos descarriló el jueves en las afueras de Detroit, renovando las preocupaciones sobre el transporte de productos químicos tóxicos.

Fotos y videos de la escena muestran varios vagones de tren fuera de las vías. No está claro qué productos químicos transportaba el tren en ese momento.

No se reportaron heridos cuando el tren descarriló en el municipio de Van Buren el jueves, y las autoridades le dijeron a Fox News que el área no se encuentra actualmente en una situación de materiales peligrosos.

La causa del accidente no quedó clara de inmediato, y la policía está investigando la escena. Han instado a los residentes a mantenerse alejados del área mientras continúa la investigación.

El incidente se origina poco después de que un tren diferente de Norfolk Southern que transportaba productos químicos tóxicos descarrilara en Ohio , lo que generó preocupación sobre la seguridad del agua y el aire en el área.

El descarrilamiento ocurrió justo antes de las 9 a.m. en un área al oeste del Aeropuerto Metropolitano de Detroit, informa un televisora local.

BREAKING: Another train derailment, this time in Van Buren Township outside Detroit, Michigan, with one car carrying hazardous materials pic.twitter.com/9hgRWlwZL3