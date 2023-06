OVNI estrellado 'distorsionó el espacio y el tiempo', era mucho más grande por dentro que por fuera

Un Ovni estrellado recuperado por el ejército de los EE. UU. 'Distorsionó el espacio-tiempo' y era 'más grande por dentro', afirma un importante abogado involucrado en llevar a los denunciantes de ovnis al Congreso.

Daniel Sheehan dice que un informante que supuestamente participó en un programa no revelado ilegalmente para recuperar naves espaciales no humanas estrelladas le contó la alucinante historia, y que ahora ha informado al personal del Comité de Inteligencia del Senado.

La historia del abogado es la última de una serie de sorprendentes afirmaciones esta semana sobre ovnis en manos del gobierno, que comenzó el lunes con una entrevista en cámara del ex alto oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grusch, alegando que el gobierno de los EE. -Artesanía humana.

El Departamento de Defensa dice que "no ha descubierto ninguna información verificable" para respaldar ninguna de las afirmaciones.

Pero Sheehan ha estado ayudando a traer informantes como Grusch al Congreso en un intento de exponer lo que él cree que es un encubrimiento del gobierno de los encuentros con extraterrestres.

El abogado le dijo a DailyMail.com que una supuesta recuperación, relatada por un supuesto informante del programa de recuperación de accidentes, involucró un platillo de 30 pies parcialmente incrustado en la tierra, con algunas propiedades fantásticas.

“Intentaron engancharle una excavadora para sacarlo. Y sacó una forma como una rebanada de pastel, casi como si fuera parte de la forma en que se construyó”, dijo Sheehan.

'Cuando se soltó un par de pies, se detuvieron de inmediato. No querían destruir la integridad de la máquina.

Hicieron que un tipo se metiera en eso. Entró allí, y era tan grande como un estadio de fútbol. Lo estaba asustando y comenzó a hacerle sentir náuseas, estaba tan desorientado porque era tan gigantesco por dentro.

"Era del tamaño de un estadio de fútbol, mientras que el exterior tenía solo unos 30 pies de diámetro".

Sheehan dijo que el espacio no era la única dimensión deformada alrededor de la nave.

"Se tambaleó hacia atrás después de estar allí un par de minutos, y afuera fue cuatro horas después", dijo. "Había todo tipo de distorsión del tiempo y del espacio".

Los físicos han teorizado que la propulsión de una nave avanzada teóricamente podría implicar la deformación del espacio-tiempo a su alrededor para anular los efectos de la gravedad.

Pero Sheehan se negó a dar más detalles, incluida la ubicación y la fecha del incidente, y dijo que no podía proporcionar evidencia de los reclamos.

La falta de detalles, documentos y fotos está llevando a los escépticos a descartar como cuentos falsos las historias de ovnis extraterrestres almacenadas por programas gubernamentales secretos.

Los funcionarios de inteligencia militar que han expresado su apoyo a Grusch desde que se presentó públicamente señalan que se ha expuesto a un riesgo considerable si miente, ya que todas sus afirmaciones se han presentado al Departamento de Defensa y a los inspectores generales de la comunidad de inteligencia bajo pena de perjurio.

Jim Shell, exjefe científico del Centro de Innovación y Desarrollo Espacial del Comando Espacial de la Fuerza Aérea, escribió en LinkedIn el lunes en apoyo de su excolega Grusch.

¡Responderé por la integridad de Dave Grusch! Llegar al fondo de esto es difícil de alcanzar y problemático, por decir lo menos”, escribió Shell. "Afirmaré que sin importar la conclusión de los materiales extraterrestres o no, el aparato de seguridad del DoD y el IC está en problemas y los cómplices involuntarios están fomentando un sistema abusivo".

Un ex contratista de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO, por sus siglas en inglés), Jeff Nevin, respondió: "Lo mismo, Jim, trabajé con Dave durante años".

Sheehan dijo que Grusch, de 36 años, había entregado decenas de documentos clasificados, e incluso fotografías, al inspector general del Departamento de Defensa.

'Él les ha dado más de 100 documentos clasificados. Pero no ha podido mostrárselos todos a todo el personal del Comité de Inteligencia del Senado porque algunos no tienen las autorizaciones adecuadas”, dijo el abogado.

'El problema es que las personas que tienen ese tipo de autorizaciones son parte de las personas que lo han estado ocultando durante 75 años'.

Una portavoz del presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, se negó a comentar.

Al igual que Sheehan, las afirmaciones de Grusch hasta ahora han sido todas de segunda mano, contando lo que le dijeron los supuestos miembros del programa de recuperación de accidentes mientras investigaba los ovnis para el Pentágono.

Pero en una entrevista esta semana con el periódico francés Le Parisien, también aludió al posible conocimiento de primera mano.

El periodista Gael Lombart preguntó si había "visto algún equipo exótico con sus propios ojos". y Grusch respondió: 'Vi algunas cosas muy interesantes de las que no tengo permitido hablar públicamente en este momento. No tengo aprobación.

Grusch no está solo en sus revelaciones, según altos funcionarios de inteligencia.

El 3 de junio, el ex alto funcionario de inteligencia de defensa Christopher Mellon escribió un ensayo para Politico, revelando que había "referido a cuatro testigos" al grupo de trabajo de investigación de ovnis del gobierno, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), quienes "afirman tener conocimiento de un programa secreto del gobierno de los EE. UU. que implica el análisis y la explotación de materiales recuperados de naves extraterrestres».

El Dr. Hal Puthoff, nominado al Premio Nobel y científico de la CIA, que trabajó en el programa OVNI del gobierno 2008-2012 llamado AAWSAP, destaco en Abril pasado, que había informado al Congreso sobre información clasificada sobre programas de 'ingeniería inversa' OVNI, y sabía de denunciantes. que había trabajado en los supuestos programas.

Michael Shellenberger, autor y fundador del sitio de noticias Public, informó el miércoles de varias fuentes de inteligencia no identificadas que afirmaron haber visto pruebas "creíbles" y "verificables" de que el gobierno o los contratistas militares tienen al menos 12 "naves espaciales extraterrestres".

El informe de Public dijo que algunas de sus fuentes eran las mismas personas que informaron a Grusch.

"Cada cinco años, recuperamos uno o dos por una razón u otra, ya sea de un aterrizaje o que atrapamos, o simplemente se estrellan", dijo un supuesto denunciante a la publicación. 'Conozco al menos 12-15 embarcaciones'.

Un contratista de defensa le dijo a Public: 'Había al menos cuatro morfologías, estructuras diferentes. Seis estaban en buena forma; seis no estaban en buena forma. Hubo casos en los que la nave aterrizó y los ocupantes dejaron la nave desocupada. Ha habido personas de alto nivel, incluidos generales, que han puesto su mano en la nave, y no tengo motivos para no creerle.

Daily Mail

10 de Junio 2023