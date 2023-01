¿Por qué el gobierno ha comenzado a tomar en serio los ovnis?

Un articulo de Yahoo News explora la razón por la que el gobierno de Estados Unidos se ha interesado ahora en los Ovnis, tras décadas de ignorar o ocultar el tema.

Qué esta pasando

El ejército estadounidense recibió cientos de nuevos informes de ovnis potenciales en el lapso de poco más de un año, según un documento no clasificado publicado por el gobierno la semana pasada.

La presentación documenta un total de 366 incidentes en los que se observaron fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) entre marzo de 2021 y agosto de 2022. Más de la mitad de ellos se clasificaron como "no destacables" y se atribuyeron a objetos como globos, drones y "desorden". Pero eso dejó 171 que no pudieron explicarse fácilmente, incluidos algunos que parecían demostrar "características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales".

El informe en sí no incluye la palabra "alienígena", y los funcionarios han dicho que no hay evidencia tangible que apunte a explicaciones extraterrestres. “En este momento, la respuesta es no, no tenemos nada”, un alto funcionario del Pentágono dijo a los periodistas antes de que se hiciera público el informe.

Al igual que un informe similar publicado hace dos años, esta última divulgación no proporciona ninguna respuesta definitiva sobre la cuestión de los ovnis. Ambos lados del debate, los escépticos incondicionales y los verdaderos creyentes, encontrarán mucho en él para reforzar sus propias ideas preconcebidas.

Lo más destacable del informe, quizás, es el hecho de que existe. Durante décadas, los ovnis fueron tratados como un tema marginal que los científicos serios y las agencias gubernamentales rara vez discutían públicamente. Pero eso ha cambiado en los últimos años gracias en parte a reportes de noticias sobre los esfuerzos secretos del Pentágono para dar sentido a los encuentros inexplicables de pilotos militares y presión de los miembros del Congreso. Además de publicar dos informes sobre UAP, altos funcionarios del gobierno celebraron la primera audiencia del congreso sobre el tema en más de medio siglo el año pasado.

La NASA también recientemente creo un equipo para aplicar sus capacidades científicas únicas a la investigación de UAP.

Por qué hay debate

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que es poco probable, aunque no imposible, que esta nueva actitud más seria hacia los ovnis descubra pruebas de que hemos sido visitados por extraterrestres. Pero muchos todavía dicen que el cambio de enfoque es importante y que probablemente traerá beneficios reales más allá de la búsqueda de vida extraterrestre.

Los oficiales militares argumentan que es crucial que EE. UU. averigüe qué son estos objetos no identificados para determinar si representan un riesgo para la seguridad nacional. La existencia de aviones o drones que pueden desafiar nuestra comprensión actual de los vuelos aéreos podría representar una gran amenaza para los estadounidenses, dicen. Otros argumentan que la investigación de ovnis presenta una oportunidad para que el ejército de los EE. UU. sea más abierto sobre sus proyectos, levantando un velo de secreto que históricamente ha socavado la confianza pública y alimentado teorías de conspiración alienígenas durante décadas.

Algunos científicos también han celebrado el nuevo nivel de apertura, diciendo que finalmente permite aplicar el método científico adecuado a un tema tan importante. Muchos agregan que los ovnis presentan el tipo de gran problema que puede inspirar grandes avances a medida que la ciencia trata de resolverlo, incluso si nunca llega una respuesta verdadera o, en última instancia, no tiene nada de especial.

Sin embargo, el apoyo al nuevo enfoque no es unánime. Algunos expertos argumentan que cualquier cosa que trate la existencia de visitantes extraterrestres como una posibilidad real, incluso una pequeña, alimentará teorías de conspiración y distraerá la atención de los muchos problemas reales que enfrenta la humanidad.

Que sigue

Además de exigir a los militares que documenten los encuentros actuales con objetos no identificados, el Congreso también ordenó al Departamento de Defensa que realice una revisión de documentos históricos relacionados con ovnis que datan de 1945, dos años antes del incidente en Roswell, Nuevo México, que ha inspirado innumerables teorías de conspiración a lo largo de las décadas. El Pentágono tiene hasta el verano de 2024 para presentar ese informe al Congreso.

Perspectivas

La seguridad de Estados Unidos depende de descubrir qué son realmente estos objetos.

“Esto es más serio de lo que la mayoría de la gente probablemente piensa. Incluso si no hay muchas posibilidades de viajar entre sistemas solares, y mucho menos entre galaxias, estos "eventos", como los llaman los militares, son peligrosos. Si algunos otros países están jugando al gato y al ratón sobre las plantas nucleares en los Estados Unidos, pueden ser un peligro claro y presente”, han destacado militares y expertos.

Independientemente de lo que revelen estas investigaciones, el esfuerzo valdrá la pena.

“Deberíamos comenzar por deshacernos del estigma asociado con la investigación de UAP. Deja que la ciencia haga su trabajo. No sé lo que encontraremos. Al menos podríamos descubrir algunos fenómenos naturales previamente desconocidos. … Pero la recompensa podría ser mucho mayor: evidencia sólida de que no estamos solos en el Universo”. — asegura Dirk Schulze-Makuch, autor de El Gran Pensamiento.

Encontrar extraterrestres sería tan monumental que vale la pena intentarlo incluso si las probabilidades de éxito son minúsculas.

“El problema es que si alguien me presenta una foto que pretende mostrar un platillo volador, sé que las probabilidades son abrumadoras de que sea una falsificación, por lo que es probable que la descarte en lugar de perder el tiempo examinándola detenidamente. ¿Pero suponiendo que me equivoque? … Es cierto que esto parece muy poco probable. Pero no imposible. Sería una pérdida terrible si, entre toda nuestra cuidadosa búsqueda a través de los datos, perdiéramos lo que habíamos estado buscando porque se descartara demasiado fácilmente como un truco de la luz”. —Ray Norris, autor de Conversation.

Lo último que necesitan los estadounidenses es un pensamiento más fantástico

“El pensamiento dentro de la caja tiene algunas virtudes considerables. … Hay millones de estadounidenses a los que se les ha mentido sobre la pandemia, sobre las vacunas, sobre las motivaciones y la credibilidad de los científicos de la nación y los principales medios de comunicación. Así que piensan que no deberían vacunarse. Se suscriben a afirmaciones originales que están fuera de la caja precisamente por una razón: las afirmaciones no son ciertas. Por favor, gente: ¡Métanse en la caja!”. — Joel Achenbach,The Washington Post.

Las tropas estadounidenses deben saber que no se reirán de ellas si informan algo que no pueden explicar.

“Está bastante claro que, en parte debido a este estigma asociado a los OVNIs, los militares están convencidos de que este fenómeno no se denuncia, porque los pilotos son asustadizos o aprensivos, ya sabes, hablando de algo que no entienden o que podría ser un OVNI. Así que creo que al más alto nivel, el Pentágono está tratando de eliminar ese estigma y asegurarse de que los pilotos informen lo que realmente ven y presten atención a estas cosas y las busquen”. — Chris Impey, profesor de astronomía, para Marketplace.

Las teorías de conspiración no desaparecerán, pero el secreto ha causado un daño real en el pasado.

“Quizás, con la Guerra Fría detrás de nosotros, la nueva oficina de ovnis del Pentágono señala un nuevo capítulo de transparencia sensata que rodea a las incógnitas aéreas que podrían representar una amenaza para nuestra seguridad. Pero con la larga historia del Pentágono de oscilar entre avivar y sofocar la fascinación pública, no parece probable que los verdaderos creyentes en los ovnis abandonen el misterio en el corto plazo”. — Erik Germán y Peter Bergen, CNN

Los ovnis deben ser tratados como una pregunta para que la ciencia, no los militares, responda

“El Congreso y el resto del gobierno deben ver el problema de UAP como fundamentalmente científico y no solo como un asunto de inteligencia militar. Necesitan invertir fondos adecuados y otros recursos para explorar algo que podría afectar significativamente nuestra comprensión del universo. Ver los UAP solo a través de una lente de seguridad significa que es probable que los militares clasifiquen cualquier hallazgo que sea realmente extraordinario”. —Rizwan Virk, NBC.

Una investigación abierta y bien documentada mostrará al público el poder de la ciencia

“En el mejor de los casos, estos esfuerzos pueden aprovechar un tema de gran interés público para ofrecer una clase magistral sobre cómo funciona la ciencia. Para una nación inundada por la negación de la ciencia, eso no sería poca cosa. Y al crear un modelo de qué evidencia exige una pregunta tan extraordinaria como si estamos solos en el universo, el panel puede mostrar el progreso igualmente extraordinario que la ciencia está haciendo para responderla”. —Adam Frank, Los Angeles Times.

El gobierno utiliza la especulación ovni para ocultar sus propios secretos

“Finalmente, el peligro real aparece a la vista, y no son los extraterrestres o incluso la posesión de tecnología súper avanzada por parte de chinos o rusos. Son los funcionarios de inteligencia quienes piensan que su trabajo incluye promover información falsa y tendenciosa al público estadounidense para sus propios fines”. — Holman W. Jenkins Jr.,Wall Street Journal.

Yahoo

21 de Enero 2023