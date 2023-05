Prestigioso Profesor de Stanford asegura que los extraterrestres han estado en la Tierra

Un profesor de la Universidad de Stanford afirma que los extraterrestres han estado en el planeta Tierra y "todavía están aquí", ya que dice que los expertos están trabajando en la ingeniería inversa de los ovnis que se han estrellado.

El Dr. Garry Nolan habló en una conferencia en Manhattan la semana pasada titulada 'El Pentagono , inteligencia extraterrestre y ovnis estrellados'.

Nolan, un inmunólogo y nominado al Premio Nobel, fue previamente Comisionado de la CIA, para investigar casos del misterioso Síndrome de La Habana que inflige a funcionarios de embajadas en todo el mundo, y ha realizado experimentos analizando material supuestamente desechado en sobrevuelos de ovnis.

El presentador Alex Klokus le pidió que asignara un nivel de probabilidad a la idea de que los extraterrestres han estado en nuestro planeta.

Nolan le dijo a Klokus que esa posibilidad era del '100 por ciento' y afirma que probablemente los hayamos visto antes, pero al igual que las tribus sudamericanas que vieron barcos españoles por primera vez, no notamos nada diferente en ellos.

"Creo que es una forma avanzada de inteligencia que utiliza algún tipo de intermediarios", agregó.

No es que anden entre nosotros vestidos con un traje de piel. Vas a poner algo allí que considero una prueba de inteligencia.

Él dice que probablemente hemos sido testigos de vida extraterrestre en la Tierra, pero simplemente no sabemos cómo procesarla.

'Están apareciendo y diciendo quién de ustedes es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que están mirando... '¿Puedes ver lo que está frente a ti por lo que realmente es? ¿Puedes ver el punto de datos anómalos?

Nolan dice que el manejo de los UAP por parte del gobierno, abreviatura de 'Fenómenos anómalos no identificados', la frase del gobierno para los ovnis, es lo que lo impulsa a creer que esta es la verdad.

El Departamento de Defensa ha creado la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), encargada de investigar los avistamientos de ovnis.

También ha habido audiencias públicas sobre vida extraterrestre, sobre las que Nolan ha testificado.

También citó "mis experiencias personales con una persona que participó en la recopilación de la información original y mis experiencias con personas que han trabajado o trabajan en programas de ingeniería inversa de embarcaciones derribadas".

Nolan luego confirmó su conocimiento de los investigadores que trabajan en la ingeniería inversa de una nave espacial derribada.

"Una pequeña parte del conocimiento de eso podría revolucionar lo que estamos haciendo", dijo Nolan. “Siempre estoy buscando la oportunidad. Estoy viendo el lado positivo de esto.

Sin embargo, quiere que la gente entienda que es poco probable que una vida extraterrestre venga a hacernos daño.

No me preocupa que vengan y nos asalten o se lleven a nuestras mujeres y niños. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación es cómo lo usamos.

Nolan ha afirmado estar en contacto con varios ex miembros del personal de extraordinarios programas de 'ingeniería inversa' de ovnis.

"Tengo buenas razones para confiar en varias personas que en realidad formaron parte de la ingeniería inversa, o muy cerca de los programas de ingeniería inversa, o que han testificado recientemente", dijo en una entrevista de podcast a principios de este año.

Cuando testificas, estás bajo juramento. Entonces estas personas están poniendo en riesgo sus carreras por romper un juramento [de secreto] y tomar otro'.

Sin embargo, el director de AARO, Sean Kirkpatrick, dijo en una audiencia en el Senado el 19 de abril que no hay evidencia definitiva de vida extraterrestre.

Kirkpatrick, un oficial de inteligencia y físico veterano, les dijo a los senadores que su oficina "seguirá la evidencia científica a donde sea que conduzca", pero dijo que "AARO no ha encontrado evidencia creíble hasta el momento de actividad extraterrestre, tecnología fuera del mundo u objetos que desafíen lo conocido". leyes de la física.'

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2023, promulgada por el presidente Joe Biden en diciembre, incluía una enmienda que requería que el Pentagono entregue a los senadores de alto rango informes clasificados sobre cualquier programa previamente no revelado "relacionado con fenómenos anómalos no identificados, incluso con respecto a recuperación de materiales, análisis de materiales, ingeniería inversa».

27 de Mayo 2023