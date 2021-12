Reducen a 5 días el tiempo de cuarentena por el coronavirus, Florida reporta 39 mil casos

Los funcionarios de salud de EE. UU. recortaron a la mitad las restricciones de aislamiento para los estadounidenses que contraen el coronavirus de 10 a cinco días, y de manera similar redujeron el tiempo que los contactos cercanos necesitan para ponerse en cuarentena, según anunciaron el Lunes.

Los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que la guía está en consonancia con la creciente evidencia de que las personas con el coronavirus son más infecciosas dos días antes y tres días después de que se desarrollen los síntomas.

La decisión también fue impulsada por un aumento reciente en los casos de COVID-19, impulsado por la variante omicron.

Florida informó el lunes de 39,032 casos adicionales de COVID-19 y 42 muertes más a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ocurridos en dos dias, según datos de los CDC.

Este es el mayor aumento de casos nuevos reportados desde el 6 de septiembre, cuando se registraron 46,105 nuevos casos. Los CDC acumulan casos y muertes en Florida los lunes y jueves, lo que genera grandes aumentos. El aumento también incluye datos de dos días, ya que los CDC no informan sobre casos y muertes los domingos.

Las primeras investigaciones sugieren que el omicron puede causar enfermedades más leves que las versiones anteriores del coronavirus. Pero la gran cantidad de personas que se infectan y, por lo tanto, tienen que aislarse o ponerse en cuarentena amenaza con aplastar la capacidad de los hospitales, las aerolíneas y otras empresas para permanecer abiertas, dicen los expertos.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que el país está a punto de ver muchos casos de omicron.

"No todos esos casos serán graves. De hecho, muchos serán asintomáticos", dijo el lunes a The Associated Press. "Queremos asegurarnos de que exista un mecanismo mediante el cual podamos seguir manteniendo la sociedad funcionando de manera segura. siguiendo la ciencia ".

Ahora, los CDC están cambiando las pautas de aislamiento y cuarentena para el público en general para que sean aún menos estrictas.

AISLAMIENTO

Las reglas de aislamiento son para personas infectadas. Son iguales para las personas no vacunadas, parcialmente vacunadas, totalmente vacunadas o potenciadas.

-El reloj comienza el día en que da positivo en la prueba.

-Una persona infectada debe someterse a aislamientos durante cinco días, en lugar de los 10 previamente recomendados.

Cuarentena

Las reglas de cuarentena son para personas que estuvieron en contacto cercano con una persona infectada pero que no se infectaron. Para la cuarentena, el reloj comienza el día en que se alerta a alguien que puede haber estado expuesto al virus.

Anteriormente, los CDC dijeron que las personas que no estuvieran completamente vacunadas y que hubiesen estado en contacto cercano con una persona infectada deberían quedarse en casa durante al menos 10 días.

Ahora, la agencia dice que solo las personas que recibieron dosis de refuerzo pueden saltarse la cuarentena si usan máscaras en todos los entornos durante al menos 10 días.