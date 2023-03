Ron DeSantis expone y denuncia el sexo explícito que aparece en los libros escolares

El gobernador de la Florida Ron DeSantis reprodujo un video impactante durante una conferencia de prensa el miércoles, donde se ve claramente contenido sexualmente explícito ilustrado y detallado en libros infantiles en varias escuelas de la Florida, al punto que las televisoras tuvieron que advertir y ocultar el contenido por lo detallado de las imágenes sexuales, en las redes sociales y Youtube también se emitieron alertas.

El gobernador de Florida hizo que su personal advirtiera a la multitud en Tampa, Florida, antes de que se reprodujera que el video mostraría 'material de naturaleza sexualmente explícito y no apto para niños', y todos los menores fueron retirados de la sala durante aproximadamente seis meses. proyección de minutos.

Las ilustraciones de los libros incluían imágenes de menores involucrados en actividades sexuales e instrucciones sobre cómo masturbarse, participar en actos sexuales o descargar aplicaciones que facilitan las "relaciones sexuales ocasionales".

El contenido destinado a los niños era tan gráfico y explícito que la transmisión en vivo de las estaciones de noticias locales de la conferencia de prensa de DeSantis se cortó en las redes sociales. También obtuvo una 'advertencia de contenido confidencial' en Twitter.



"Aquí están los libros que los padres encontraron en las escuelas de Florida y los informaron a sus distritos escolares para que los retiraran", decía el texto en una diapositiva del video. 'Lo que se encontró es impactante, gráfico, y le advertimos... no es apropiado para niños'.

Los padres, muchos de los cuales hablaron en la conferencia de prensa, estaban horrorizados de que estos libros fueran entregados a sus hijos por maestros y educadores.

DeSantis, que continua acercándose poco a poco a anunciar una posible candidatura a la presidencia , criticó la presencia de material gráfico en las escuelas y criticó el 'engaño' de que sacar estos libros del aula es una forma de 'prohibición de libros'.

“Simplemente creo que los padres, cuando envían a sus hijos a la escuela, no deberían tener que preocuparse de que esta basura esté en las escuelas”, dijo el gobernador republicano.

Comparó el contenido de los libros con la pornografía.

Un miembro del grupo Moms for Liberty dijo que llamar a la eliminación de estas imágenes gráficas y contenido de las escuelas una 'prohibición' de libros es como decir que las escuelas están 'prohibiendo' la revista pornográfica Playboy de sus instituciones.

"Nosotros no somos padres con el gobierno", insistió otra madre, diciendo que están felices de que DeSantis esté dando a los padres más voz y conocimiento sobre la educación de sus hijos.

Los libros gráficos que DeSantis y otros padres de Florida quieren que las escuelas eliminen son como Flamer, que es un libro que muestra a través de ilustraciones y descripciones a niños pequeños en un campamento de verano participando en actos sexuales.

Otro, This Book is Gay, es un libro que contiene instrucciones sobre 'los entresijos del sexo gay' y enseña a dos niños cómo tener sexo anal.

Hablemos de ello es un libro que se encuentra en las escuelas de Florida que contiene imágenes muy detalladas e instrucciones específicas sobre cómo se masturban los hombres y las mujeres.

La memoria gráfica Gender Queer incluye algunos de los contenidos más explícitos, incluidas ilustraciones de masturbación, sexo y actos sexuales, y promueve cirugías transgénero como mastectomías dobles y compara las cicatrices con tatuajes.

DeSantis dijo que la única razón que ve para rechazar la eliminación de libros con este tipo de contenido es si un educador está tratando de avanzar en su propia agenda en lugar de anteponer la educación del estudiante.

“Cada minuto que pasas concentrándote en algunas de estas cosas pornográficas, es menos tiempo que pasas haciendo las cosas que realmente importan a nuestros hijos en términos de que obtengan la educación que necesitan en matemáticas y lectura y todas estas otras cosas. dijo DeSantis.

"La única forma en que tomas esa decisión, a mi juicio, es si estás anteponiendo tu propia agenda al bienestar de los estudiantes", continuó.

Y eso es lo que vemos con demasiada frecuencia.

DeSantis dijo que el condado de Broward, que se encuentra dentro del área metropolitana de Miami, es el peor infractor cuando se trata de libros que, según él, no deberían estar disponibles para menores en sus instituciones educativas.

La eliminación de libros de las escuelas no solo se centra en el contenido pornográfico, sino también en el contenido que, según DeSantis, enseña a los niños que ciertas personas son intrínsecamente racistas debido al color de su piel.

La Ley Stop Woke, promulgada el año pasado, detiene la enseñanza de la Teoría Critica de la Raza e impide la instrucción sobre relaciones raciales o diversidad que impliquen que la opresión o el privilegio de una persona está determinado por su raza, color, origen natural o sexo.

La legislación incluye la eliminación de cualquier libro o material que pueda impulsar esta narrativa.

Los demócratas se han abalanzado sobre esta ley, alegando que prohibirá los libros de las escuelas que enseñen sobre figuras negras como Hank Aaron o la estrella del béisbol Roberto Clemente.

DeSantis también calificó esto como un "engaño" durante la conferencia de prensa del miércoles en el centro de Tampa.

'Lo que dice la Ley Stop Woke, ya sabes, no vamos a enseñarles a nuestros hijos que son inherentemente racistas en función de su raza, color u origen natural. ¿Alguien piensa que los bebés nacen racistas? No lo creo”, dijo DeSantis.

"La otra cosa que decimos está en la ley, que no vamos a llegar a que una raza sea inherentemente superior a otra raza", agregó. '¿Es eso algo que queremos enseñar a nuestros hijos? No me parece.'

8 de Marzo 2023