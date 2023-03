Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos civiles en Ucrania

Rusia volvió a lanzar el jueves bombardeos masivos contra Ucrania, los más importantes desde hace semanas, en los que murieron una decena de personas y provocaron cortes de electricidad en varias provincias.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que disparó misiles hipersónicos durante el ataque, realizado “en represalia” por una supuesta incursión en su territorio el 2 de marzo, que atribuyó a “saboteadores” ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció las “tácticas miserables” rusas, tras el ataque masivo con misiles que alcanzó 10 de las 27 regiones del país, entre ellas Kiev, y afectó a las infraestructuras energéticas.

“Los ocupantes sólo pueden aterrorizar a los civiles. Es todo lo que pueden hacer”, dijo el presidente en un comunicado en internet.

La defensa antiaérea derribó 34 de los 81 misiles lanzados por las fuerzas rusas, según el ejército ucraniano.

Desde octubre, tras varios reveses militares en el terreno, Rusia golpea instalaciones claves de Ucrania con misiles y drones, cortando los servicios de agua y electricidad de millones de personas, que se quedaron sin calefacción en el invierno glacial, en un aparente intento de desmoralizar a la población civil.

En las últimas semanas, sin embargo, las andanadas se habían ido espaciando y los analistas especulaban con que Moscú podría tener poca munición. El último ataque masivo había sido el 16 de febrero. Pero este jueves de madrugada, las autoridades ucranianas informaron de ataques en 10 regiones, en el este, el sur y el oeste, que comenzaron cuando mucha gente dormía.

Las agencias de inteligencia estadounidenses no creen que Rusia pueda ganar mucho terreno en Ucrania este año debido al gran número de bajas, su incapacidad de reponer sus reservas de armas y munición, sus problemas de liderazgo y la baja moral de las tropas, indicó el miércoles a un comité del Senado estadounidense Avril Haines, directora nacional de inteligencia. Eso podría hacer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se incline por alargar la guerra, señaló.

En la región de Lviv, al oeste, un disparo de “misil” en un barrio residencial mató al menos a cinco personas, según el gobernador regional. Otras tres personas murieron en la ciudad de Kherson, en el sur, en bombardeos que alcanzaron un estación de transporte público, precisó el jefe de la administración presidencial, Andriy Yermak. Por su parte, el gobernador de la región de Dnipró indicó que un hombre de 34 años había fallecido, y que una mujer y un joven había resultado heridos.

En Kharkiv, en el este del país, toda la ciudad se quedó sin electricidad, agua ni calefacción, según su alcalde.

Riesgo de accidente nuclear

Tampoco contaba con suministro eléctrico la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ocupada desde hace meses por las tropas rusas.

“La última línea de comunicación entre la planta ocupada de Zaporiyia y el sistema eléctrico ucraniano fue cortado como resultado de un ataque con cohetes”, dijo el operador Energoatom.

La empresa advirtió del riesgo de accidente en la planta, que opera actualmente con generadores a diésel, “si no es posible recuperar la alimentación eléctrica externa de la central”.

Es la sexta vez que la planta se queda se queda sin electricidad desde que fue tomada por Rusia hace meses, lo que la obliga a depender de 18 generadores diésel que pueden mantener la central durante 10 días, indicó Energoatom. Las centrales nucleares necesitan energía de forma constante para mantener en marcha los sistemas de refrigeración y evitar una fusión nuclear.

El jefe de la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas expresó su alarma por el nuevo apagón y dijo estar “perplejo por la complacencia” de la organización que dirige, el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

¿Qué estamos haciendo para impedir que esto ocurra? Somos el OIEA, se supone que nos importa la seguridad nuclear”, recriminó a su junta directiva en una reunión el jueves, según un comunicado del OIEA.

“Cada vez estamos lanzando un dado”, añadió. “Y si permitimos que esto ocurra una y otra vez, algún día se nos acabará la suerte”.

La agencia ha colocado equipos de expertos en las cuatro centrales nucleares ucranianas para reducir el riesgo de accidentes graves.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante horas en distintos puntos de Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde se produjeron explosiones en dos zonas en el oeste de la ciudad. Los sistemas defensivos se activaron en todo el país.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, reportó explosiones en el sur y el oeste de la ciudad, que dejaron varios heridos. El responsable informó también que alrededor de un 15% de los habitantes de la capital estaban sin electricidad debido a cortes preventivos del suministro.

Viktor Bukhta, de 57 años, vivía en un edificio que resultó dañado en el distrito de Sviatoshynski, donde según las autoridades tres personas resultaron heridas cuando un misil cayó cerca en torno a las 6:45 de la madrugada, reventando las ventanas de los apartamentos.

La agencia ha colocado equipos de expertos en las cuatro centrales nucleares ucranianas para reducir el riesgo de accidentes graves.

Salimos al patio. Había gente herida, ayudaron, trajeron equipos de primeros auxilios de autos”, dijo a The Associated Press. “Entonces los autos se incendiaron. Intentamos apagarlos con extintores de autos. Y me quemé un poco”.

En la región de Odesa, el gobernador Maksym Marchneko dijo que los bombardeos “golpearon la infraestructura energética de la región y dañaron edificios residenciales”, tras un “ataque masivo con misiles”. Mientras tanto, el gobernador de la región occidental de Jmelnitsky, Segiy Gamaliy, urgió a la población a “permanecer en refugios”, tras advertir que “el enemigo está atacando la infraestructura crítica del país”.

Batalla por Bakhmut

Esos ataques ocurren poco después de que los 27 ministros de Defensa de la Unión Europea (UE), reunidos con su par ucraniano, Oleksii Reznikov, negociaron un plan de suministro de misiles y municiones a Kiev por un valor de hasta 2100 millones de dólares.

Fuente Agencias

9 de Marzo 2023