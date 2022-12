El rey de la criptomoneda, Sam Bankman-Fried atónito después que le negaran la libertad bajo fianza

13 de Diciembre 2022

El magnate de las criptomonedas en desgracia, Sam Bankman-Fried, parecía atónito cuando lo llevaron esposado de la corte en las Bahamas el martes por la noche después de que se le negara la libertad bajo fianza y se le ordenara pasar al menos hasta el 8 de febrero en una cárcel infernal en la capital Nassau.

El cofundador de FTX acusado de "uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos" estaba rodeado por un grupo de al menos seis policías cuando lo sacaron por una entrada lateral después de una sesión maratónica de ocho horas.

Bankman-Fried, de 30 años, evitó su aspecto normalmente desaliñado y optó por un elegante traje azul y una camisa blanca para comparecer ante el Tribunal de Magistrados después de haber sido arrestado en su penthouse de $40 millones en el exclusivo enclave de celebridades de The Albany la noche anterior.

Pero a pesar de estar en prisión preventiva, Bankman-Fried aún podría ser liberado bajo fianza por la Corte Suprema según la abogada con sede en Bahamas, Romona Farquarhson, quien dijo que era "muy probable" que su caso fuera visto antes del 8 de febrero.

Después de que la magistrada jefe Joyann Ferguson-Pratt le negara la libertad bajo fianza por las acusaciones de que estafó a los inversores por $ 1.8 mil millones, el gurú financiero anteriormente agasajado emergió desconcertado y con las manos bajas frente a él y las muñecas esposadas.

En un momento durante la caminata de 45 segundos hacia una falange de vehículos policiales, incluidos los SUV SWAT, miró lastimeramente a una pequeña multitud de espectadores que se habían reunido para presenciar la siguiente etapa de su aplastante caída.

Bankman-Fried, con el pelo de mopa, salió alrededor de las 6 p. m. después de pasar casi ocho horas en la corte con su equipo legal, quienes lucharon en vano para que lo liberaran con la condición de que usara un monitor de tobillo y se presentara diariamente a la policía.

Se negó a responder preguntas o hablar mientras se enfrentaba a un aluvión de cámaras antes de ser conducido a un Ford Explorer azul y un oficial le puso la mano en la cabeza para guiarlo al interior.

El magnate fallido, que disfruta de ser conocido como SBF, fue conducido a la notoria prisión de Fox Hill del Departamento Correccional de Bahamas, que no podría ser más diferente al apartamento de 7500 pies cuadrados con piscina que suele disfrutar.

Sus padres, profesores de derecho de Stanford, Joseph Bankman y Barbara Fried, no fueron vistos, ya que fue expulsado hasta el 8 de febrero en la cárcel. Estuvieron con él todo el día en la corte, ofreciendo apoyo emocional a su hijo que enfrenta 155 años si es declarado culpable de fraude y lavado de dinero.

SBF debe comparecer nuevamente ante el tribunal el 8 de febrero después de que el juez del caso decidió que sus finanzas y la gravedad de los cargos en su contra lo convertían en un grave riesgo de fuga. Su pasaporte fue entregado a las autoridades el lunes.

El juez le dio tiempo a SBF para hablar con su familia y su abogado antes de que se lo llevaran.

12 de Diciembre 2022

Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX, ha sido arrestado.

El cripto multimillonario, de 30 años, fue arrestado en las Bahamas, donde se ha estado escondiendo desde que su imperio de $ 32 mil millones se derrumboo el mes pasado, y ahora enfrenta cargos criminales en los EE. UU.

Los fiscales estadounidenses han presentado los cargos no especificados contra el fundador de FTX, y es probable que soliciten su extradición, casi un mes después del día en que su empresa se declaró en bancarrota del Capítulo 11.

Sam Bankman-Fried, el fundador y ex director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX fue detenido hoy por la policía de Bahamas, según informó el Fiscal General de ese país en un comunicado. La detención se originó en que Bahamas ha recibido una notificación formal de Estados Unidos de que existen cargos penales contra el empresario, tras la quiebra de su compañía que dejó millonarios perjuicios a miles de sus clientes.

En un tuit, el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams informó de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del gobierno estadounidense, “en base a una acusación secreta” presentada por la fiscalía sobre la que se darán detalles próximamente.



Estaba previsto que Bankman-Fried testificara por videoconferencia ante un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. este martes.

”Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con ella, se consideró apropiado que el Fiscal General solicitara la detención de Sam Bankman-Fried y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestro país”, declaró la oficina del Fiscal General de Bahamas, Ryan Pinder.

“En el momento en que se haga una solicitud formal de extradición, Bahamas tiene la intención de procesarla con rapidez, de conformidad con la ley de las Bahamas y las obligaciones de su tratado con los Estados Unidos”, agregó el comunicado.

Más allá de que se anticipó que la extradición a Estados Unidos es inminente, en Bahamas se seguirá investigando el colapso de FTX. En la misma declaración, se fijó también la posición del primer ministro bahameño, Philip Davies, quien señaló: “Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés común en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley. Mientras que los Estados Unidos presentan cargos penales contra Bankman-Fried individualmente, Bahamas continuará con sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios regulatorios y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares.”

En una serie de entrevistas y apariciones públicas a finales de noviembre y diciembre, Bankman-Fried reconoció fallos en la gestión de riesgos, pero trató de distanciarse de las acusaciones de fraude, afirmando que nunca mezcló a sabiendas fondos de clientes en FTX con fondos en su empresa de negociación por cuenta propia, Alameda Research.

Nunca intenté cometer fraude”, dijo Bankman-Fried en una entrevista el 30 de noviembre en la cumbre Dealbook organizada por The New York Times, añadiendo que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal en la caída de la empresa.

FTX, que había sido una de las mayores plataformas de criptodivisas del mundo, se declaró en quiebra el 11 de noviembre en una de las mayores crisis de criptodivisas después de que los operadores retiraran USD 6.000 millones de la plataforma en solamente tres días y su rival Binance abandonara un acuerdo de rescate.

Agencias

12 de diciembre 2022