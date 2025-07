Satélites muestran actividad de Iran en la instalación nuclear Fordow

Nuevas fotografías satelitales han revelado que Iran está tratando de reconstruir su sitio nuclear después de que Estados Unidos lo bombardeara la semana pasada.

Se vio maquinaria pesada en el sitio de Fordow, ya que aparentemente Irán ha intensificado su construcción y excavación del sitio nuclear después que los Estados Unidos los atacara el Sabado pasado en la Operación Martillo de Medianoche.

Se observó actividad cerca de las entradas del túnel y cerca de los puntos donde cayeron las bombas estadounidenses durante el ataque matutino de Trump.

También se vio equipo de construcción excavando nuevos caminos de acceso a la instalación y reparando daños en el principal para restablecer el acceso a la principal instalación nuclear del país.

El presidente Donald Trump, dijo que los ataques "destruyeron completamente" el programa nuclear de Irán y lo hicieron retroceder años, pero las nuevas imágenes aéreas sugieren que el país de Medio Oriente había realizado un esfuerzo preliminar para proteger sus instalaciones.

Los medios iraníes dijeron que los sitios habían sido evacuados antes de los ataques y que el uranio enriquecido fue transportado a un "lugar seguro".

No está claro cuánto uranio quedó en el lugar durante el ataque con bomba, pero los funcionarios dijeron que no hubo contaminación después de los ataques.

Los movimientos de tierra también mostraron señales de que las entradas del túnel podrían haber sido selladas antes de los ataques.

Antes de los ataques se observó una actividad de construcción similar en el sitio de Fordow, donde se vio a iraníes enviando contenidos desde el sitio nuclear a otro lugar a media milla de distancia.

A pesar de que la magnitud de los daños es cuestionable, el Organismo Internacional de Energía Atómica (el organismo de control nuclear de la ONU) dijo que las centrifugadoras de Fordow "ya no estaban operativas" y sufrieron "enormes daños".

Un grupo de inteligencia del gobierno estadounidense, sugirió que había "poca confianza" en que el programa de ese país del Medio Oriente hubiera sufrido un revés, segun un informe de inteligencia que se filtro y origino la furia de la administracion Trump.

Incluso el ayatolá iraní dijo que Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares de Teherán pero no logró "nada significativo".

"Cualquiera que haya escuchado los comentarios de [Trump] podría decir que había una realidad diferente detrás de sus palabras: no podían hacer nada", dijo el líder iraní de 86 años.

La administración Trump, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el director de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, rechazaron el informe.

Hegseth criticó a los medios de comunicación por minimizar los ataques, que Trump comparó con Hiroshima.

"Su gente está intentando filtrar y hacer creer que no tuvo éxito. Es irresponsable", dijo en una conferencia de prensa.

"No he visto nada que sugiera que no atacamos exactamente lo que queríamos atacar en esos lugares", explicó sin ofrecer más pruebas de que el uranio fue destruido.

Trump ha amenazado con demandar a The New York Times y a CNN por informar sobre el informe preliminar.

28 de Junio 2024