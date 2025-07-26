Identifican al hombre que apuñalo a once personas en un Walmart de Traverse City

27 de Julio 2026

Las autoridades han identificado al hombre que apuñaló a 11 personas dentro de un Walmart en Michigan como Bradford James Gille.

Gille, de 42 años, enfrentará cargos de terrorismo y 11 cargos de agresión con intención de asesinar, reveló el fiscal del condado de Grand Traverse.

La fiscal del condado de Grand Traverse, Noelle Moeggenberg, dijo a los periodistas que se presentará el cargo de terrorismo debido a que los investigadores creen que Gille tenía la intención de "afectar a toda la comunidad, infundir miedo en toda la comunidad y cambiar la forma en que operamos a diario".

El asesino fue arrestado minutos después del ataque, fue detenido con ayuda de transeúntes en la tienda.

Moeggenberg calificó el ataque como "un acto de violencia muy aleatorio".

Gille tiene antecedentes de agresiones y de infracciones relacionadas con sustancias controladas. Shea añadió que aún se desconoce el motivo del apuñalamiento.





Gille, quien según la policía es residente de Michigan, permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Grand Traverse y se espera que sea procesado el lunes o martes.

Munson Healthcare, el sistema de salud más grande del norte de Michigan, informó que siete víctimas se encontraban en condición estable y cuatro en estado grave. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 29 y los 84 años. Un empleado de Walmart resultó herido en el ataque, según informó la policía.





26 de Julio 2025

Un hombre de 42 años ha sido detenido después de un violento ataque con un cuchillo que ha dejado a varias víctimas en estado crítico. La policía y los testigos describen una escena de caos y heroísmo ciudadano.

TRAVERSE CITY, MICHIGAN – La tranquilidad de una tarde de sábado se hizo añicos en Traverse City cuando un hombre irrumpió en un concurrido Walmart y apuñaló a once personas en lo que las autoridades han descrito como un ataque violento y al azar.

El sangriento incidente ocurrió alrededor de las 4:45 p.m. del sábado. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Grand Traverse, un hombre de 42 años, residente de Michigan, entró en el supermercado y, utilizando una navaja plegable, comenzó a atacar a los compradores.





Respuesta Rápida y Heroísmo Ciudadano

La respuesta de las fuerzas del orden fue inmediata. Un agente del sheriff llegó al lugar en cuestión de minutos y logró detener al sospechoso. Las autoridades destacaron que la rápida intervención del agente, junto con la ayuda de varios ciudadanos que se abalanzaron para detener al atacante y socorrer a los heridos, fue crucial para evitar una tragedia mayor.

"Once son demasiados, pero gracias a Dios no fueron más", declaró el sheriff Michael Shea en una rueda de prensa, elogiando tanto a sus agentes como a los civiles que intervinieron.

Se vio a los equipos de emergencia aplicando torniquetes a las víctimas en el lugar antes de su traslado al Centro Médico Munson. Seis de los heridos se encuentran en estado crítico y cinco en estado grave. Entre las víctimas hay seis hombres y cinco mujeres, aunque sus edades no han sido reveladas.

Un Ataque Indiscriminado

El sheriff Shea confirmó que el ataque parece haber sido completamente indiscriminado. "Las víctimas no estaban predeterminadas", afirmó, añadiendo que el sospechoso actuó solo y su motivo aún se desconoce. La investigación sigue en curso.

La ola de apuñalamientos comenzó cerca del área de cajas y se extendió hasta la sección de farmacia de la tienda. Testigos describieron escenas de pánico absoluto.

Julia Martell, una testigo de 30 años, relató haber escuchado gritos y visto a un hombre con un cuchillo "corriendo, empujando y apuñalando a la gente" y describió haber visto "sangre por todas partes".

Tiffany DeFell, de 36 años, se encontraba en el estacionamiento cuando vio a la gente huir despavorida del edificio. "Fue realmente aterrador. Es algo que se ve en las películas. No es lo que esperas ver donde vives", comentó conmocionada.

Reacciones Oficiales

El suceso ha provocado una fuerte reacción de las autoridades estatales y federales.

Gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer: Calificó el ataque como un "brutal acto de violencia" y expresó su apoyo a las víctimas y a la comunidad. "Agradezco a los servicios de emergencia por su rápida respuesta para detener al sospechoso", declaró.

Mientras tanto, la comunidad de Traverse City, descrita por el propio sheriff como un lugar donde este tipo de violencia "es algo muy poco común", permanece en estado de shock.

26 de Julio 2025