Tras décadas de negación el Pentágono admite que están desconcertado con los Ovnis

Después de casi ocho décadas de negación oficial y ofuscación del fenómeno OVNI, el nuevo jefe de la oficina de análisis OVNI del Pentágono hizo una admisión notable el mes pasado.

Durante una una reunión afirmativa con periodistas, Jon Kosloski, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, admitió que el gobierno de Estados Unidos está desconcertado por varias “anomalías reales”. Según Kosloski, “hay casos [de ovnis] interesantes que yo, con mi formación en física e ingeniería y mi tiempo en la [comunidad de inteligencia], no entiendo. Y no conozco a nadie más que los entienda tampoco”.

Fundamentalmente, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia están tan perplejos por algunos incidentes OVNI que, según Kosloski, "Vamos a necesitar la ayuda de la academia y el público para abordar algunos de ellos".

Estas admisiones son un cambio bienvenido -y largamente esperado- en el tono oficial sobre el fenómeno OVNI. Después de décadas de declaraciones desdeñosas del Pentágono del tipo "no hay nada que ver aquí", el repentino cambio de actitud de los funcionarios, que están tan desconcertados por algunos incidentes que necesitan la ayuda del público, es sorprendente.

Al mismo tiempo, dada la larga historia de informes altamente creíbles, consistentes y de múltiples testigos sobre objetos que exhiben características de desempeño extremas incomprensibles, este cambio no es sorprendente.

Cuando se le preguntó sobre los ovnis unos días después de los comentarios de Kosloski, el secretario de Defensa Lloyd Austin declaró que "hay cosas que suceden, que han sucedido y probablemente seguirán sucediendo que son difíciles de explicar".

Este comentario sin precedentes por parte de funcionarios en funciones del Departamento de Defensa sigue a varias declaraciones sorprendentes sobre ovnis por parte de ex presidentes y ex altos funcionarios de seguridad en los últimos años.

Un ex director de la CIA afirmando, por ejemplo, que una “forma de vida diferente” puede estar detrás de los recientes incidentes militares con ovnis, o un ex director de inteligencia nacional admitiendo abiertamente que los ovnis exhiben tecnologías “que no tenemos y, francamente, que no somos capaces de defendernos contra ellas”, era inimaginable hace apenas 10 años.

Pero algo destacable es el líder de la Mayoría en el Senado, Chuck Shumer y el poderoso Senador Mike Round propusieron una legislación que sostiene programas heredados del gobierno que existen desde hace décadas han recuperado en secreto y están intentando realizar ingeniería inversa de ovnis de origen “desconocido” y “no humano”.

La “inteligencia no humana” no sólo está formalmente definida en la Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados, un proyecto bipartidista, sino que el término, que llama la atención, aparece dos docenas de veces a lo largo de las 64 páginas de la legislación. Sorprendentemente, la Ley de Divulgación también exigiría al gobierno tomar posesión de “todos y cada uno” de los objetos recuperados y de la “prueba biológica de inteligencia no humana” que se hayan transferido a contratistas privados de defensa.

En una audiencia conjunta celebrada el 13 de noviembre por dos subcomités de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, el ex funcionario del Departamento de Defensa Luis Elizondo testificó sobre la existencia de los programas no declarados descritos en la legislación Schumer-Rounds. El veterano de la Fuerza Aérea y ex funcionario de inteligencia David Grusch habloo sobre la existencia de un “programa de recuperación de accidentes [ovni] e ingeniería inversa de varias décadas” durante una audiencia del Congreso en julio de 2023.

Cabe destacar que el organismo de control interno que supervisa las agencias de espionaje de Estados Unidos consideró que las acusaciones de Grusch eran “creíbles y urgentes”, lo que desencadenó notificaciones obligatorias al Congreso. Además, el primer inspector general de la comunidad de inteligencia actúa como abogado de Grusch, lo que añade un peso significativo a las afirmaciones subyacentes.

Las acusaciones bajo juramento de Elizondo y Grusch también están respaldadas por múltiples fuentes aparentemente creíbles .

Por ejemplo, el senador Marco Rubio (republicano por Florida), vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado (y candidato de Trump para dirigir el Departamento de Estado), ha declarado que funcionarios gubernamentales de alto rango y gran credibilidad se acercaron al Congreso con conocimiento “de primera mano” de programas de recuperación de ovnis e ingeniería inversa. El ex representante Mike Gallagher (republicano por Wisconsin), que formó parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se hizo eco de los comentarios de Rubio.

Más recientemente, Kirk McConnell, un ex miembro del personal del Congreso con 37 años de experiencia en las fuerzas armadas y los comités de inteligencia, confirmó que personas con conocimiento de primera mano han hablado con el Congreso sobre dichos programas. Kosloski declaró durante una audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado el 19 de noviembre que personas con conocimiento "de primera mano" de programas de ovnis no denunciados han hablado con su oficina.

Pero la audiencia también demostró las deficiencias claras y persistentes de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios. Kosloski, por ejemplo, presentó un análisis fallido del conocido video OVNI "GoFast" .

Al no entrevistar a la tripulación que grabó las imágenes (un importante descuido analítico), la oficina parece no saber que el OVNI “GoFast” era uno de varios objetos desconocidos que volaban en formación, que fue lo que atrajo la atención de los pilotos en primer lugar. Dado que el OVNI “GoFast” carece de alas o medios de propulsión discernibles, esto pone en duda significativa la evaluación de “alta confianza” de la institución de que el objeto “no demostró ninguna característica de vuelo anómala”.

La Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio tampoco tuvo en cuenta el hecho de que el video se grabó a 300 millas de la costa de Florida, apenas minutos antes del conocido y científicamente intrigante encuentro con el Gimbal . Cabe destacar que estos incidentes provocaron importante preocupaciones sobre la seguridad de los vuelos entre los principales líderes de la Marina y ocurrieron en medio de incursiones diarias de enigmáticos objetos esféricos , como el ovni “GoFast”, que exhibían características de vuelo altamente anómalas .

Tras casi un siglo de negación y ridículo, los primeros comentarios públicos del nuevo director de la oficina de análisis de ovnis del Pentágono reflejan un cambio sorprendente y alentador. Pero los fallos analíticos de la oficina sobre el incidente de “GoFast” —junto con varios otros informes y evaluaciones sorprendentes defectuosos— indican que la oficina tiene mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza del público.

Fuente The Hill

7 de Diciembre 2024