Trump Anuncia Sorpresivo Giro y Reanudará Ayuda Militar a Ucrania, Contradiciendo a su Propio Gabinete

Washington D.C. – En un sorpresivo giro que generó visible tensión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció el lunes por la noche la reanudación del envío de armamento pesado a Ucrania. La decisión, comunicada durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contradice directamente la política implementada por su propio Secretario de Defensa, Pete Hegseth, apenas una semana antes.

El anuncio restablece el flujo de armamento letal hacia su asediado aliado, que continúa defendiéndose de la agresión rusa. "Vamos a enviar más armas. Tenemos que hacerlo", declaró Trump. "Están recibiendo un golpe muy duro. Mucha gente está muriendo en este caos".

Un Momento de Tensión Palpable

La declaración del presidente provocó una situación incómoda para los altos funcionarios presentes. Sentado junto a él se encontraba el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien se le atribuye ser el artífice de la decisión de detener la ayuda militar. Las cámaras captaron a Hegseth mirando fijamente a Trump y asintiendo repetidamente mientras el presidente revertía su política.

A su lado, el director de la CIA, John Ratcliffe, reaccionó de forma aún más evidente: miró rápidamente en dirección a Trump, enarcó una ceja y levantó la vista al cielo mientras tomaba una profunda respiración, un gesto que no pasó desapercibido.

Desafío a la Prensa y Contradicciones

La situación, ya de por sí incómoda, se intensificó al día siguiente. Durante una reunión del Gabinete, y de nuevo con Hegseth a su lado, Trump respondió con sarcasmo a la periodista de CNN, Kaitlan Collins, cuando esta le preguntó quién había ordenado la suspensión original de la ayuda.

"No lo sé, ¿por qué no me lo cuentas tú?", espetó el presidente, sembrando más dudas sobre la cadena de mando en su administración.

Este drástico cambio de postura se produjo apenas unas horas después de que la Casa Blanca defendiera la medida anterior como una "pausa estándar". La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, había justificado la suspensión como una revisión ordenada por Hegseth "para garantizar que todo lo que se está implementando esté alineado con los intereses de Estados Unidos".

El Trasfondo de la Decisión

El 4 de julio, NBC había informado que el Pentágono retuvo un envío de armas a Ucrania, una medida que sorprendió a legisladores y aliados en Kiev. El informe calificó la acción como un "paso unilateral" de Hegseth, destinado a revisar el estado de las reservas estadounidenses.

La relación de Trump con el liderazgo ucraniano ha sido tensa. En febrero, mantuvo una acalorada discusión en la Oficina Oval con el presidente Volodymyr Zelensky, donde, según fuentes, el vicepresidente JD Vance acusó al líder ucraniano de no ser suficientemente agradecido.

A pesar de las tensiones pasadas y las contradicciones actuales, Trump calificó la guerra como una "cosa horrible, horrible" y finalizó con una advertencia directa a Moscú: "Y no estoy nada contento con el presidente Putin".

8 de Julio 2025