Trump emite un comunicado desde el Hospital

Donald Trump dijo que le dispararon en el oído derecho durante el horrible intento de asesinato en su mitin en Pensilvania y que supo que algo andaba mal cuando escuchó un sonido "silbante".

El expresidente dijo que inmediatamente sintió la bala "atravesándome la piel" en una declaración desde el hospital apenas horas después de que ocurriera la aterradora escena.

El hombre de 77 años fue sacado del escenario por el Servicio Secreto con sangre cubriendo su rostro y luego apretó el puño y gritó "lucha, lucha, lucha" después de que se escucharon disparos frente a miles de fanáticos de MAGA.

El pistolero y un miembro de la multitud murieron y otros dos fueron trasladados al hospital en estado crítico después del tiroteo ocurrido a las 6:15 p.m. del sábado por la noche.

El sospechoso disparó al menos ocho tiros desde fuera del perímetro de seguridad de la manifestación después de que testigos dijeron que vieron a un hombre con un rifle arrastrándose por un techo.

"Me dispararon una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque oí un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba pasando", escribió el expresidente en su cuenta Truth Social.

En su declaración, Trump agradeció al Servicio Secreto y extendió sus condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación.

Como expresidente, Trump cuenta con protección del Servicio Secreto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El tirador que disparó al menos ocho tiros contra Trump y el herido está muerto, y un asistente a la manifestación también murió en el terrible baño de sangre del sábado.

"Quiero expresar mis condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto", dijo Trump.

Las autoridades dijeron que el incidente estaba siendo investigado como un intento de asesinato.

Trump estaba a mitad de una frase, diciendo "Miren lo que pasó" cuando los disparos comenzaron a sonar poco antes de las 6 p.m. ET, con gritos aterrorizados llenando el aire mientras él y los espectadores se lanzaban al suelo.

13 de Julio 2024