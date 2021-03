Trump no descarta postularse en 2024, califica de fake news que formaría nuevo partido

28 de febrero 2021 5.25 P.M

"No importa cuánto el poder establecido en Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca", dijo.

“¿Ya me extrañan?”, dijo jocoso el ex presidente de los EEUU haciendo estallar a su audiencia en el gran evento anual de los conservadores, que comenzó el viernes en Orlando, en la Florida. “Quién sabe, puede que decida ganarles por tercera vez”, agregó deslizando la posibilidad de ser candidato en 2024, e insistiendo con que fue víctima de fraude en noviembre pasado.

"Estamos en una lucha por la supervivencia de Estados Unidos tal como lo conocemos. Esta es una lucha. Esta es una lucha terrible, terrible, dolorosa... En última instancia, siempre ganamos", afirmó.

Muchos participantes del encuentro llevaban gorras, banderas y objetos con su nombre e incluso hubo una estatua de Trump en medio de la sala de conferencias.

“Voy a seguir luchando con ustedes... Siguen diciendo ‘él va a comenzar un nuevo partido’, tenemos el Partido Republicano, que va a unirse y ser más fuerte que nunca... no estoy comenzando un nuevo partido, eso fue una fake news”, dejo claro Trump.

Durante su discurso, Trump ofreció una crítica fulminante de las primeras semanas de su sucesor demócrata en el cargo y sugirió que podría postularse nuevamente.





“Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna... En tan solo un mes, hemos pasado de ser los primeros a ser los últimos”, aseguró. Y agregó irónico: “Lo llaman anti empleo, anti familias, anti fronteras, anti energía, anti mujeres y anti ciencia”.“En un mes escaso hemos pasado de America First a America Last”, afirmó.

El ex mandatario advirtió: “Mientras nos reunimos aquí, estamos en medio de una lucha histórica por el futuro de Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos, las fronteras y los principios más preciados”. “Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra propia identidad como estadounidenses están en juego como quizás en ningún otro momento”, insistió.

Los resultados de una encuesta informal a los participantes de la conferencia CPAC le dieron a Trump una fuerte muestra de apoyo con un 55 por ciento diciendo que votarían por él en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedó en segundo lugar con el 21 por ciento.

Sin Trump, DeSantis lideró el sondeo con un 43 por ciento.

En la misma encuesta consultó, el 68 por ciento dijo que debería postularse y el 32 por ciento dijo que se oponía o no tenía opinión.

"Es increíble que la prioridad número uno de los demócratas era asegurarse que el muro no se construyera, no se concretara, y que no se consiguiera el financiamiento. Le pusimos fin a las detención y liberación, el fraude con el asilo y llegamos a un nivel históricamente bajo con los cruces ilegales en la frontera. Teníamos la política de detener y de enviar de nuevo a casa", dijo durante su discurso.

"Al nuevo gobierno solo le llevó semanas para revertir estos logros y tornar (la situación) en un desastre humanitario y de seguridad Nacional, eliminando la seguridad en la frontera, los controles, todas esas cosas que pusimos en práctica. Joe Biden ha desatado una masiva inmigración a Estados Unidos, algo sin precedentes, están viniendo en decenas de miles, están viniendo para aprovecharse de las cosas que él ha dicho y que está atrayendo a todos a Estados Unidos", afirmó.

"Nuestro país, aunque quisiera no puede resolver todos los problemas del mundo, están viniendo por las promesas y las tonterías. Quizás la peor decision de Joe Biden ha sido cancelar la seguridad fronteriza lo que ha desatado una crisis de jóvenes migrantes, incrementado el contrabamdo, los carteles criminales y alguna de la gente más mala de mundo, véanlo, lo ven todos los días en las noticias", apuntó.

"Durante mi gobierno frenamos a los grupos de contrabandistas de niños, desmantelamos carteles y llevamos el tráfico humano a niveles extremadamente bajos y el muro ayudó en mucho y estábamos protegiendo a gente vulnerable de terribles depredadores, pero el gobierno de Biden le ha restaurado el negocio a los coyotes".

"La política de Biden es detenerlos, anotarles el nombre y los suelta. Están viniendo cientos de miles, millones vendrán. Biden esta agilizando el ingreso de inmigrantes ilegales permitiéndoles presentar solicitudes de asilo frívolas", según dijo Trump durante su discurso.

Las acciones de Biden "son inmorales ha fracasado al incumplir con las leyes de Estados Unidos, y eso debe ser suficiente motivo para que los demócratas se lleven una derrota aplastante en 2022 y para que dentro de cuatro años pierdan la Casa Blanca de forma decisiva", subrayó.