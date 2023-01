Trump inicia su campaña presidencial para el 2024 en Carolina del Sur

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia la cuenta regresiva para las elecciones de 2024. El gran inicio es el 28 de enero cuando realizará su primera aparición pública en Carolina del Sur.

Durante el evento lo acompañarán dos conocidos republicanos del estado; por un lado, el senador Lindsey Graham, uno de los partidarios más leales a Trump, y por el otro, el gobernador Henry McMaster.

En esta oportunidad, según informó su equipo de campaña este martes, el ex mandatario presentará el equipo de liderazgo estatal de su campaña.

Al Statehouse, en Columbia, asistirán cerca de 500 personas, según detallaron funcionarios de Carolina del Sur, que agregaron, además, que múltiples sitios tanto dentro como fuera del edificio fueron reservados durante todo el día.

Junto a los dos partidarios antes mencionados, acompañarán a Trump el próximo 28 una delegación del Congreso estatal, junto a legisladores.

El congresista Russell Fry, quien derrocó a su oponente Tom Rice en las primarias del año pasado gracias al apoyo del ex presidente, aseguró a la agencia The Associated Press que estará en la presentación. “Cumplió con el pueblo estadounidense antes y puede hacerlo de nuevo”, declaró en señal de apoyo.

En tanto, Nancy Mace, que derrotó a uno de los oponentes respaldado por Trump en sus propias internas al interior del Partido Republicano en 2022, dijo a la agencia que no asistirá al evento y que, al revés de Fry, esperará para respaldar a un candidato para 2024. Mencionó que lo hará “una vez que el campo esté establecido”.

Entre los republicanos restantes de la delegación de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes, la oficina de William Timmons confirmó que estará presente, la de Jeff Duncan ya mencionó su ausencia y un portavoz de Ralph Norman dejó la puerta abierta y no brindó una respuesta concreta.

Por último, en cuanto a Joe Wilson, su oficina aún no hizo mención a su decisión.

Con todas las figuras que estarán allí presentes y ya en clave electoral, a pesar de que aún falta más de un año para los comicios generales, el equipo de Trump promueve este evento como “una oportunidad para ejemplificar el fuerte apoyo de los funcionarios electos en el estado a medida que nos acercamos a la marca de un año para las primarias presidenciales republicanas en Carolina del Sur”.

Esto es ya que el estado tiene una gran influencia por ser uno de los primeros en realizar contiendas para la nominación presidencial durante los años electorales.

Inclusive, en 2016, cuando Carolina del Sur era el tercer estado después de Iowa y Nueva Hampshire, la victoria estatal de Trump allí lo ayudó a consolidar su status como favorito de los republicanos.

Por otro lado, este evento se produce en un momento en el que dos de los principales republicanos del estado barajan sus propias candidaturas para las próximas elecciones. Esto ha obligado a Trump a salir de su política de limitadas apariciones públicas de campaña, que lo habían llevado a organizar principalmente actos en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, ante una multitud reducida o hasta de manera virtual.



Fuente Agencias

17 de Enero 2023