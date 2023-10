Trump propone algo que se hace viral

El expresidente Donald Trump dijo el jueves que estaba dispuesto a intervenir y ser presidente de la Cámara de Representantes por hasta 90 días para ayudar a unificar un Partido Republicano en desorden después del caótico derrocamiento del representante Kevin McCarthy.

Ya se espera que el expresidente se involucre en el drama del Capitolio la próxima semana al aparecer en un foro de candidatos para la carrera por presidente de la Cámara de Representantes el martes.

Trump, se postula nuevamente para presidente, dijo que estaría dispuesto a asumir el cargo brevemente.

"Me pidieron que hablara como unificador porque tengo muchos amigos en el Congreso ", dijo Trump. "Si no obtienen el voto, me han preguntado si consideraría asumir la presidencia hasta que consigan a alguien a largo plazo porque me postulo para presidente".

El presidente de la Cámara es el tercero en la línea de sucesión presidencial a la Casa Blanca.

La aparición de Trump en Washington se espera después de que haga una escala de campaña presidencial en New Hampshire el lunes y antes de encabezar un acto de recaudación de fondos en Palm Beach, Florida, el miércoles.

Trump ya había estado bromeando sobre cómo hacer el trabajo.

Publicó un meme de sí mismo sentado en la silla del presidente mientras sostenía un mazo gigante el miércoles después de que varios aliados en la Cámara presentaran su nombre.

Si Trump decide respaldar a un candidato en la carrera, podría ser una bendición para el agitador representante Jim Jordan, un aliado cercano que ha liderado la lucha contra la llamada "militarización" del Departamento de Justicia contra Trump desde la Cámara.

5 de Septiembre 2023