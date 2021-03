Trump regresará a las redes sociales con su propia plataforma en 2 o 3 mes

Finalmente pudiera ocurrir en los próximos meses algo muy esperado por los seguidores de MAGA, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, suspendido de Twitter, Facebook y otros sitios de redes sociales después del ataque del 6 de enero al Capitolio, planea lanzar su propia plataforma en dos o tres meses, dijo el domingo uno de sus principales asesores a la cadena Fox News.

Esto cambiara por completo las reglas del juego, dijeron personas cercanas al ex mandatario.

Jason Miller, portavoz de la campaña electoral 2020 de Trump, dijo al canal que el ex presidente republicano volvería a las redes sociales con una plataforma propia que "redefinirá completamente el campo de juego". Miller no proporcionó más detalles y los funcionarios de la Organización de Trump no hicieron comentarios de inmediato.

Twitter dijo la semana pasada que buscaría opiniones del público sobre cuándo y cómo vetar a líderes mundiales, argumentando que estaba revisando su estrategia y consideraría si las autoridades deberían estar sujetas a las mismas normas que otros usuarios.

Twitter, Facebook y otras grandes plataformas han estado bajo escrutinio por la manera en que manejan las cuentas de políticos y funcionarios gubernamentales después de la decisión de vetar a Trump por incitación a la violencia. Facebook, que suspendió indefinidamente la cuenta de Trump en enero, ha pedido a su junta de supervisión independiente que decida si la prohibición debe mantenerse.

Fuente Reuters

21 de marzo 2021