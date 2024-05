Ucrania ataca aeródromo y dos importantes refinerías dentro de Rusia

Ucrania lanzó ataques con drones contra el aeródromo militar ruso de Kushchevsk en la región sur de Krasnodar, así como contra dos refinerías de petróleo, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la operación.

La fuente calificó la operación de “explosiva” y dijo que se produjeron incendios en los tres lugares.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) "continúa atacando eficazmente instalaciones militares y de infraestructura" en Rusia, dijo la fuente, en un intento por reducir el "potencial de guerra" de Moscú.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, había dicho anteriormente que una refinería de petróleo rusa se vio afectada después de que Kiev lanzara drones en las primeras horas de la mañana del sábado.

