Ucrania está preparada para usar misiles británicos de largo alcance para atacar a los rusos

Ucrania está preparada para usar misiles británicos de largo alcance para atacar la península anexada de Crimea, mientras Rusia prepara miles de tanques y vehículos blindados antes de una "nueva ola de ataques".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está presionando para que Occidente suministre aviones y misiles de mayor alcance, advirtiendo que la guerra podría "estancarse" sin ellos.

Rishi Sunak ha respondido a su petición admitiendo que "no hay nada descartado" en lo que respecta al suministro de ayuda militar del Reino Unido para ayudar a luchar contra la invasión rusa.

Fuentes de defensa de Ucrania le dijeron al periódico que Kyiv está preparada para usar los misiles para atacar Crimea, la península anexada por Rusia en 2014.

Se entiende que las conversaciones están en curso sobre cuántos misiles de largo alcance podría suministrar el Reino Unido, a pesar de los temores de que los ataques transfronterizos puedan conducir a una escalada del conflicto.

Se produce después de una advertencia de Zelensky de que los misiles permitirían a Ucrania atacar "en lo profundo de los territorios ocupados".

Él dijo: 'Me acabas de preguntar qué pasaría si no conseguimos estos aviones de combate o misiles de mayor alcance, o si no tenemos suficientes municiones, porque obviamente todo se está agotando y saliendo del mantenimiento.

“Sin las armas que estamos discutiendo ahora y las armas que acabamos de discutir con Rishi hoy y cómo Gran Bretaña nos ayudará, todo esto es muy importante.

'Sin esto, habría estancamiento que no traerá nada bueno.'

El presidente de los Estados Unidos, Jo Biden, suministró bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, con un alcance de 93 millas, la semana pasada.

Pero Zelensky acusó anoche a Alemania de demorarse en el suministro de armas avanzadas para ayudar a repeler la invasión.

En una muestra de frustración, dijo que "tenía que convencer constantemente" al canciller Olaf Scholz del caso para ayudar a expulsar a Rusia de su país.

Sus comentarios contrastan marcadamente con su elogio del miércoles a Gran Bretaña, que dijo que "estuvo con Kyiv desde el primer día, desde los primeros segundos y minutos de la guerra a gran escala".

Pero le dijo al sitio web de noticias alemán Spiegel: "Tengo que ejercer presión para ayudar a Ucrania y convencerlo constantemente de que esta ayuda no es para nosotros sino para los europeos". Nuestra relación con Alemania va en oleadas, tiene altibajos.'

Mientras tanto, un oficial militar ucraniano ha estimado que Rusia ya tiene 1.800 tanques, 3.950 vehículos blindados, 810 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples de la era soviética y 400 aviones de combate listos para "una nueva ola de ataques" en los próximos días.

El funcionario, en declaraciones a Foreign Policy, también estimó que Rusia tiene preparados 300 helicópteros y 2.700 sistemas de artillería.

"Esperamos en los próximos 10 días una nueva invasión enorme", dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.

Ucrania se está preparando para una ofensiva rusa en el Donbas.

Rusia ha concentrado cientos de miles de tropas en el este, utilizando tácticas de fuerza bruta y oleadas humanas para devorar las defensas de Ucrania.

En medio de un aumento reciente en los combates, varios analistas militares creen que la ofensiva rusa ya está en marcha y anticipan que aumentará a medida que se acerque el primer aniversario de la invasión el 24 de febrero.

Jonatan Vseviov, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia, dijo a Foreign Policy: 'Algo se está gestando en el este. Cada vez llegan más soldados rusos al frente.

Los funcionarios ucranianos estiman que las fuerzas rusas dentro de Ucrania ahora han superado los 300.000 luego de un esfuerzo de movilización que comenzó en septiembre.

Los analistas militares argumentan que la cifra puede ser un poco menor, pero aun así sería más alta que la cantidad que invadió Ucrania en febrero del año pasado.

En los días previos al 24 de febrero, funcionarios occidentales estimaron que Rusia había colocado alrededor de 150.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania.

Esta vez tendrían una gran concentración en el este de Ucrania.

El fin de semana, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, dijo que espera que el aniversario de la invasión genere un aumento en las operaciones rusas.

A pesar de la naturaleza desordenada de la campaña de reclutamiento y la falta de entrenamiento dado a los nuevos reclutas, el esfuerzo de movilización parece haber desplegado suficientes tropas para evitar los avances de Ucrania, aunque las fuerzas rusas han sufrido grandes pérdidas en el proceso.

Funcionarios occidentales estiman que casi 200.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos en batalla, informó el New York Times la semana pasada.

9 de Febrero 2023