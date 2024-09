Ucrania hace estallar una de las bases de municiones más importantes de Rusia

Las fuerzas ucranianas han hecho estallar una de las mayores bases de almacenamiento de municiones de Rusia en un impresionante ataque con drones, provocando una enorme explosión en la región sur de Krasnodar.

Un vídeo publicado en las redes sociales mostró el momento del ataque, en un depósito cerca de la ciudad de Tikhoretsk, que creó una enorme explosión que iluminó el cielo nocturno.

Ucrania también atacó un depósito de armas en la región occidental de Tver como parte de su actual ofensiva con drones contra infraestructura clave del ejército ruso.

En un comunicado, el ejército ucraniano afirmó que el ataque en Tikhoretsk fue contra una de las "tres mayores bases de almacenamiento de municiones" de Rusia. El ejército de Kiev también afirmó que el ataque había tenido como objetivo un arsenal en el pueblo de Oktyabrsky, en la región de Tver, lo que provocó "incendio y detonación".

El Sr. Kondratyev lo calificó de "ataque terrorista del régimen de Kiev" y dijo que una aldea no identificada cercana al incendio había sido evacuada, y que la mayoría de las personas se quedaron con familiares, pero otras fueron ubicadas en alojamientos temporales en Tikhoretsk.

Un video difundido más tarde en las redes sociales mostró humo elevándose en el aire a la distancia mientras las sirenas sonaban alrededor de Tikhoretsk, una ciudad de unos 50.000 habitantes, a la luz del día.

AFP, la agencia de noticias que informó por primera vez las imágenes de la explosión, dijo que no pudieron ser verificadas de inmediato.

Krasnodar está separada de la Ucrania ocupada por el Mar de Azov y se ha visto en gran medida libre de los tipos de ataques infligidos en otras regiones fronterizas rusas.

Las autoridades de la región occidental de Tver también anunciaron un ataque nocturno con drones cerca de la ciudad de Toropets, situada en la parte occidental de la región. Su gobernador, Igor Rudenya, dijo que se estaban “limpiando” las “consecuencias de la caída de escombros” del ataque.

Dijo que no hubo evacuación en Toropets, pero anunció el cierre temporal de la carretera federal M-9, prometiendo que volvería a abrirse pronto.

Explosion of a huge ammunition depot in Kuban, Russia. Judging by the structure of the explosion, numerous air defense missiles and shells were destroyed.



They won't target any of our cities now. https://t.co/kpJGH158g6 pic.twitter.com/T9HwGPaTMQ