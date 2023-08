Ucrania lanza ataque devastador contra reunión de tropas invasoras lejos del frente

Imágenes dramáticas parecen mostrar el momento en que un devastador ataque con misiles ucranianos acaba con infanterías enteras de soldados rusos en una playa ocupada por Rusia lejos del frente.

Se afirma que el ataque acabó con decenas, si no cientos, de soldados rusos reunidos en la isla ocupada de Dzharylhach en la región de Kherson.

Las imágenes de drones muestran a las tropas de infantería aparentemente entrenando en grupos separados, probablemente bajo la impresión de que estaban demasiado lejos de la línea del frente para ser atacados.

Luego se ve una gran explosión donde se reunieron las fuerzas, y los medios de comunicación ucranianos informan que alrededor de 200 soldados rusos murieron en el ataque.

Fuentes ucranianas dicen que cinco ataques del Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) se llevaron a cabo después de recibir información de fuentes locales 'clandestinas' en el territorio ocupado. Fuentes rusas aceptaron que sus fuerzas fueron atacadas.

El ataque se produjo después de que drones rusos bombardearan Izmail, una ciudad portuaria ucraniana en la región de Odesa a lo largo de la frontera con Rumania, causando daños significativos y un gran incendio en instalaciones clave para las exportaciones de granos.

El ataque del miércoles contra las tropas rusas indica que los informantes pro-Kiev se están convirtiendo en un problema cada vez mayor para el control de Vladimir Putin sobre las regiones ocupadas de Ucrania.

El Centro Nacional de Resistencia en Ucrania dijo: "Gracias a la información proporcionada por la clandestinidad en el territorio temporalmente ocupado, decenas de invasores y equipos enemigos fueron destruidos".

Los informes de los medios en Ucrania elevan el número de víctimas, alrededor de 200, según el Kyiv Post.

La ubicación de la playa está a unas 50 millas del territorio ucraniano más cercano.

Looks like the Russian Army has suffered a mass-casualty event.



5 Ukrainian HIMARS missiles have struck Russian infantry units gathering at a training camp on Dzharylhach Island in the Kherson region.



100+ Russians are estimated to have been killed. pic.twitter.com/i9mJA8vqAR