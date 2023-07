Ucrania tiene un dron que puede impactar barcos rusos a velocidad imparable

Ucrania ha presentado públicamente su nuevo dron marino por primera vez, ya que busca limitar las operaciones de la flota rusa en el Mar Negro, informó CNN.

El medio obtuvo una mirada exclusiva al nuevo dron naval, que está diseñado para atacar la Flota del Mar Negro de Rusia. Contiene cientos de libras de explosivos y puede alcanzar objetivos a 500 millas de distancia, según el informe.

El dron diseñado y fabricado en Ucrania se controla de forma remota y también se puede utilizar para misiones de reconocimiento y vigilancia, entre otras cosas, dice el informe.

Un piloto de drone con nombre en código "Tiburón" le dijo a CNN que el dron era fácil de operar y había logrado sofocar los movimientos de la Armada rusa.

Impresionantes imágenes de video compartidas por la publicación muestran el poder de ataque de los drones marítimos de Ucrania, mostrando algunos de ellos atravesando las defensas rusas y golpeando tanto a los barcos como al puerto principal de la Flota del Mar Negro.

⚡️????????Ukrainian naval drone in the CNN story.



The drone control panel is also shown in the first few seconds. The range is 800 kilometers and can contain 300 kg of explosives. It is noted that it is developed and produced entirely in Ukraine. pic.twitter.com/e7uQMTHVDw