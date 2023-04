Un miembro de la Guardia Nacional Aérea, de 21 años arrestado por enorme filtración

Investigadores federales arrestaron el jueves a un miembro de la Guardia Nacional Aérea de 21 años que está vinculado a la filtración de una serie de documentos de inteligencia estadounidenses clasificados filtrados, que alteró las relaciones con los aliados estadounidenses y expuso las debilidades del ejército ucraniano.

Es la violación de seguridad más vergonzosa para cualquier administración estadounidense desde que WikiLeaks obtuvo más de 700.000 documentos clasificados y cables diplomáticos en 2013.

Teixeira era miembro del ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts y el cabecilla de un grupo de chat en línea donde supuestamente publicó documentos ultrasecretos del Pentágono bajo el nombre de usuario 'Jack the dripper'.

A pesar de ocupar un puesto subalterno, tenía el más alto nivel de acceso a información ultrasecreta del gobierno de EE. UU.

Teixeira, quien se unió a la Guardia Nacional Aérea en septiembre de 2019, tenía la autorización de seguridad de más alto nivel otorgada por el gobierno federal para información ultrasecreta, según un correo electrónico interno del Departamento de Defensa revisado por Fox News.



Las imágenes del helicóptero de noticias mostraron al sospechoso, con pantalones cortos rojos y las manos detrás de la espalda, siendo colocado por agentes fuertemente armados en un vehículo utilitario deportivo sin identificación.

El FBI dijo en un comunicado que sus oficiales “continúan realizando actividades policiales autorizadas en la residencia” donde arrestaron al sospechoso.

Y en comentarios inusualmente contundentes, prometió seguir adelante con 'identificar, perseguir y responsabilizar a aquellos que traicionan la confianza de nuestro país y ponen en riesgo nuestra seguridad nacional'.

Miembro del ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, el hombre está vinculado a un grupo online donde aparecieron por primera vez los documentos filtrados. Identificado como Jack Teixeira, supervisó un grupo en línea llamado Thug Shaker Central, donde unas 20 a 30 personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, se unieron para compartir el amor por las armas, los memes racistas y los videojuegos.

Hace meses, dicen las autoridades, uno de los usuarios del grupo en línea subió cientos de páginas de informes de inteligencia al pequeño grupo de chat, dando lecciones a sus miembros, que se habían unido durante el aislamiento de la pandemia, sobre la importancia de mantenerse al tanto de eventos mundiales.

El FBI había reducido previamente la lista de sospechosos en la filtración de documentos que revelaron detalles sobre las evaluaciones internas del gobierno estadounidense sobre la guerra y sobre las relaciones con los aliados.



Los investigadores ahora creen que la persona que dirigió el grupo de chat donde se publicaron los documentos es un miembro de la Guardia Aérea Nacional en Massachusetts que se especializa en inteligencia, según las dos personas, que no estaban autorizadas a discutir públicamente una pesquisa en curso y hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato.

El diario The New York Times había reportado antes sobre el interés del FBI en el joven, identificado por personas familiarizadas con el tema como Jack Teixeira.

Una persona familiarizada con Teixeira declaró a The Washington Post que era un miembro subalterno de las fuerzas armadas, pero que tenía acceso a información altamente sensible a través de su papel como técnico de TI dentro de la organización militar.

El Departamento de Defensa no confirmó su identidad, pero indicó en un comunicado que “estamos al tanto de la investigación sobre el supuesto papel que un miembro de la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts pudo haber tenido en la reciente filtración de documentos altamente clasificados”.

El gobierno estadounidense ha estado evaluando las consecuencias a nivel de seguridad nacional y diplomático de la filtración desde que fue reportada por primera vez la semana pasada. Un portavoz del Pentágono dijo a reporteros días atrás que las revelaciones plantean “un riesgo muy serio a la seguridad nacional” y el Departamento de Justicia inició una investigación para dar con los responsables.

La investigación se inició a principios de abril, cuando funcionarios del Pentágono tuvieron conocimiento por primera vez de que documentos sobre una extraordinaria variedad de temas ponían al descubierto el modo en que Estados Unidos espía tanto a amigos como a enemigos. La filtración de docenas de páginas secretas también molestó a altos funcionarios ucranianos, que habían tratado de mantener ocultos los detalles de las vulnerabilidades de su ejército mientras la guerra de Rusia con Ucrania entraba en su segundo año.

“Nos estamos acercando”, declaró el presidente Joe Biden a reporteros en Irlanda el jueves más temprano. Dijo que si bien está consternado por el hecho de que se hayan filtrado los documentos, “que yo sepa, no hay nada contemporáneo en ellos que sea de gran importancia”.

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el tema el jueves.

Según los medios de comunicación estadounidenses, la filtración comenzó en un grupo llamado Thug Shaker Central en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre los aficionados a los videojuegos en línea.

El grupo, de alrededor de 24 personas, incluida gente de Rusia y Ucrania, se unió por su “amor mutuo por las armas, el equipo militar y Dios” y formó un “club solo por invitación en 2020 en Discord”, informaron The New York Times y The Washington Post. Según los informes, el presunto filtrador, que se hacía llamar “OG”, publicaba regularmente documentos en el grupo desde hacía meses.

Aunque OG tenía una “visión oscura del gobierno” y “hablaba de Estados Unidos, y particularmente de las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia, como una fuerza siniestra que buscaba reprimir a sus ciudadanos y mantenerlos en la oscuridad”, los miembros dijeron que estaba intentando impresionarlos.

OG les dijo a los miembros del grupo que pasaba parte del día “dentro de una instalación segura que prohibía los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos”, según publicó el Post.

A raíz de la filtración, el Departamento de Defensa tomó medidas para restringir aún más el acceso a este tipo de información confidencial, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a los periodistas de la comitiva de Biden.

Washington también quiere que las empresas de redes sociales “eviten facilitar” la distribución de material de este tipo, añadió.

Discord informó que está cooperando con las agencias de la ley.

13 de Abril 2023