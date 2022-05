Ya no estará en el desfile del 9 de Mayo, Ucrania hunde otro barco ruso

Entre el tono triunfalista y un mensaje irónico, Ucrania afirmó hoy que destruyó un navío ruso cerca de la pequeña isla de las Serpientes, en el mar Negro, convertido en símbolo de la resistencia ucraniana a la invasión rusa que comenzó a finales de febrero.

Un drone de combate Bayraktar TB2 fabricado en Turquía “alcanzó a un navío de desembarque de tipo Serna y a dos sistemas de misiles tierra-aire de clase Tor”, indicó en Facebook la marina ucraniana, sin dar detalles sobre la fecha.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX