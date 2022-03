Ya son miles los combatientes de varios países que se unen al ejército de Ucrania para enfrentar a los invasores rusos

Un desarrollador de software de Texas y un cocinero en la Columbia Británica se encuentran entre las docenas de estadounidenses y canadienses que respondieron al llamado de Ucrania de voluntarios extranjeros para luchar contra la invasión de Rusia.

El presidente Zelensky anunció la formación de una nueva unidad - "Legión Internacional" y ya hay miles, dijo en las redes sociales Hanna Maliar, vice ministra de Defensa de Ucrania, reportó el The Kyiv Independent.

Ya tenemos varios miles de declaraciones de ciudadanos extranjeros que desean unirse a la resistencia de los ocupantes rusos, dijo la funcionaria en Facebook.

Con sus gobiernos negándose a enviar tropas a Ucrania por temor a desencadenar una guerra mundial, estadounidenses y canadienses dijeron a Reuters que se sintieron inspirados por la feroz resistencia de los ucranianos. Muchos creen que sus derechos democráticos en casa pueden verse en última instancia en peligro si no hacen nada para defender a Europa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, pidió el domingo la formación de una "legión internacional". Algunos jóvenes voluntarios viajaron directamente a Ucrania para alistarse.

Otros postularon en las embajadas y consulados de Ucrania antes de renunciar a sus trabajos o abandonar la universidad.

La movilización tuvo lugar cuando la artillería rusa bombardeó la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, el lunes, el quinto día de conflicto.

"Me siento culpable por no ir", dijo Dax, de 26 años, un veterano de la división de élite de infantería aerotransportada 82 del Ejército de EE. UU., que planeaba desplegarse con otros ex militares de EE. UU. Como muchos voluntarios, el nativo de Alabama se negó a dar su nombre completo en medio de la discusión en las redes sociales sobre la necesidad de mantener sus identidades y movimientos en secreto por razones de seguridad.

El canadiense Bryson Woolsey renunció a su trabajo como cocinero el domingo después de ver la apelación de Zelensky. No tiene entrenamiento militar y planea comprar un boleto de avión a Polonia, cruzar a Ucrania y ofrecerse como voluntario para el combate.

"Sentí que tenía que hacer algo", dijo Woolsey, de 33 años, de Powell River, Columbia Británica, quien se inquietó al ver imágenes de mujeres y niños heridos en Ucrania.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, dijo el domingo a los periodistas que dependía de los canadienses individuales decidir si querían unirse a la brigada internacional de Ucrania. Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., en un correo electrónico a Reuters, dijo que se insta a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Ucrania.

No todos los voluntarios quieren pelear.

En Quebec, el médico de 35 años Julien Auger se estaba preparando para dejar a su joven familia para convertirse en médico del Ministerio de Salud de Ucrania y brindar ayuda humanitaria "neutral".

"La opinión y el apoyo mundial son la clave en este momento para resolver el conflicto", dijo Auger, padre de dos hijos que brinda cuidados paliativos en un hospital de Saint-Jérôme.

En grupos en línea, los veteranos militares advirtieron a los voluntarios que carecían de entrenamiento de combate que se dirigían a un conflicto en el que la inexperiencia podría ser una responsabilidad para ellos y para los demás.

Eso no detuvo a aquellos como Tai B., de 23 años, que estudió periodismo en Nueva York.

"No busco ser un héroe o un mártir, solo quiero finalmente hacer algo bien", dijo Tai, que puede cocinar, hacer mecánica básica y sabe cómo manejar un arma de fuego. Dijo que se ha puesto en contacto con el personal de la embajada de Estados Unidos en Ucrania para alistarse en la "legión internacional" de Zelenskiy.

Hyde, un joven de 28 años del medio oeste de EE. UU., dijo que ya estaba en Kiev y esperaba comenzar el entrenamiento militar el martes.

"No puedo soportar la idea de que Europa se sumerja una vez más en la guerra", dijo Hyde, quien se describió a sí mismo como un entusiasta de las armas y un ávido superviviente sin experiencia en combate. Espera recibir un casco, un chaleco antibalas, rodilleras y eventualmente un rifle.

En Austin, Texas, un desarrollador de software dijo que aprovecharía su experiencia como cadete del Ejército de EE. UU. para luchar por Ucrania.

"Si están dispuestos a defender la democracia, entonces creo que aquellos que se benefician de una sociedad democrática tienen el deber de apoyarlos", dijo el joven de 25 años, quien pidió que no se mencionara su nombre. "No les diré a mis padres hasta que me dirija al aeropuerto".

Agencias

28 de febrero 2022