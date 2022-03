Zelensky impacta al Congreso con un vídeo desgarrador de los horrores de la guerra de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este miércoles ante el Congreso de EEUU que el “terror” que vive su país “es algo que Europa no ha visto en 80 años” y pidió nuevas sanciones contra todos los políticos rusos.

“Recuerden el 11 de septiembre. Ucrania está sufriendo esto todos los días. Un terror que Europa no ha visto en 80 años”, dijo Zelenski en una intervención virtual ante el Congreso de EEUU, que lo recibió con una ovación.

El presidente ucraniano remarcó que “ahora mismo” el “destino” de su país “está siendo decidido”, ya que el “brutal” ataque de Rusia tiene como “objetivo los valores humanos básicos” de los ucranianos.

El mandatario ucraniano alabó a su par estadounidense, Joe Biden, a quien calificó como “líder de su gran nación” y le deseó que se convierta en el “líder del mundo”. “Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”, afirmó.

“La paz en un país ya no depende sólo de ti y de tu gente. Depende de los que están a tu lado, de los que son fuertes. Fuerte no significa débil. Fuerte es valiente y está dispuesto a luchar por la vida de sus ciudadanos y de los ciudadanos del mundo. Por los derechos humanos, por la libertad, por el derecho a vivir decentemente y a morir cuando te llegue la hora, y no cuando lo quiera otro, tu vecino”, expresó Zelensky.





“Hoy el pueblo ucraniano no sólo defiende a Ucrania, estamos luchando por los valores de Europa y del mundo en nombre del futuro. Por eso hoy el pueblo estadounidense está ayudando no sólo a Ucrania, sino a Europa y al mundo a mantener vivo el planeta, a mantener la justicia en la historia”, continuó.

Se mostró conmovido por la muerte de más de cien niños y dijo que eso “no le da sentido” a su vida.

Luego, en ucraniano, terminó diciendo “Gloria a Ucrania” y recibió una ovación de pie de los cientos de representantes y senadores reunidos en Capitol Hill.

La intervención de Zelenski se produce después de que el mandatario estadounidense, Joe Biden, firmara una ley que contempla 13,600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania y los países del flanco este de la OTAN. Zelenski agradeció el esfuerzo internacional, pero pidió a Biden “nuevos paquetes” de sanciones contra Rusia hasta que “la máquina militar rusa se detenga”.

“Son necesarias restricciones contra todos sobre los que este régimen injusto está basado (…) Todos aquellos (políticos rusos) que se mantienen en sus cargos”, agregó.

Insistió, asimismo, en la solicitud de que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea en Ucrania, algo a lo que tanto Washington como la alianza se han opuesto.

Rusia inició el 24 de febrero su invasión de Ucrania y comenzó a bombardear las principales ciudades, provocando más de tres millones de refugiados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).





Agencias

16 de marzo 2022